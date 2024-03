Zwaargewicht Unilever helpt AEX in het zadel

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is dinsdag hoger gesloten. De AEX won 0,8 procent op een slotstand van 860,69 punten, gesteund door zwaargewicht Unilever, dat steeg na de bekendmaking van strategische plannen met de ijstak.

Het Damrak deed het daardoor beter dan omringende beurzen, waar de stemming meer terughoudend was. Beleggers zijn in afwachting van het rentebesluit van de Federal Reserve woensdagavond. De federal funds rate staat momenteel op 5,25 tot 5,50 procent en de markt verwacht voor juni geen verlaging, nu de inflatie in de VS slechts geleidelijk afkoelt. Ondertussen blijft de Amerikaanse economie robuust.

"Elke beweging en elk woord van de Fed kan een alles of niets-situatie zijn voor de financiële markten", waarschuwde expert Frank Vranken van Bank Edmond de Rothschild.

De Amerikaanse tienjaarsrente noteerde dinsdag op 4,312 procent. De Duitse variant daalde licht, tot 2,46 procent.

Op macro-economisch vlak was het dinsdag verder vrij rustig. De Duitse ZEW-index voor het economisch sentiment verbeterde van 19,9 in februari naar 31,7 deze maand. Er werd vooraf door economen gerekend op een indexstand van 20,4.

In de Verenigde Staten werden in februari 10,7 procent meer woningen gebouwd dan een jaar eerder. Het aantal afgegeven bouwvergunningen steeg ook, met 1,9 procent. In beide gevallen was de toename groter dan verwacht.

De Bank of Japan maakte dinsdagochtend een eind aan zijn negatieve rentebeleid, dat sinds 2016 werd gevoerd. De kortetermijnrente zal nu uitkomen tussen 0 en 0,1 procent, in plaats van -0,1 procent. Het was de eerste keer sinds 2007 dat de centrale bank überhaupt de rente verhoogde.

Over het algemeen was de toon die uitging van de BoJ en voorzitter Ueda er een van toegeeflijkheid, volgens Vranken.

"Dovish omdat het opkopen van obligaties doorgaat en het woord accommoderend meer dan eens viel in de toelichting. Historisch gezien is het dus belangrijk, maar het is een beperkte stap in de richting van normalisering", volgens de expert van Bank Edmond de Rothschild.

Verder handhaafde de Reserve Bank of Australia de rente op 4,35 procent.

De dollar steeg dinsdag met ruim een procent ten opzichte van de Japanse yen, naar 150,83. De euro/dollar handelde richting het slot 0,1 procent lager op 1,0863. Brent-olie werd 0,6 procent duurder en kostte ruim 87 dollar per vat.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdaandelen won koploper Unilever 3,3 procent na de aankondiging dat het de groei wil versnellen en de ijstak apart zet. Het ijsbedrijf van Unilever was in 2023 goed voor een omzet van 7,9 miljard euro. Ook gaan er naar verwachting 7.500 banen verloren. Degroof Petercam zag de verzelfstandiging van de ijstak als een logische stap, maar de analist had ook graag gezien dat Unilever haar groeiambities had opgevoerd.

Bankaandelen deden goede zaken. ING steeg 1,7 procent en ABN AMRO 1,0 procent. Shell won 1,4 procent. Techaandelen kenden een mindere dag. Prosus verloor 0,7 procent en Besi 0,9 procent. ASML daalde licht.

Signify deed net als maandag goede zaken. Toen werd het aandeel op de kooplijst gezet door Barclays. Dinsdag steeg Signify 1,3 procent.

Alfen ging aan kop in de Midkap, met een winst van 2,7 procent. Het aandeel werd maandagavond tijdens het Lynx Beleggersdebat getipt door analist Nico Inberg. Ook Just Eat Takeaway en OCI zaten aardig in de lift, met plussen van ruim 2 procent.

Air France-KLM daalde een procent en Galapagos leverde 1,2 procent in. Hekkensluiter was JDE Peet's, dat 2,1 procent daalde.

In de AScX was Ebusco net als maandag de blikvanger, met een koerswinst van 13,7 procent. Fastned steeg 3,1 procent en Avantium 3,8 procent. Vivoryon en Kendrion verloren bijna 2 procent.

Wall Street

De Amerikaanse beurzen noteerden rond het Amsterdamse slot overwegend in de plus, met een winst van circa een half procent voor de Dow Jones index, verlies voor de Nasdaq en een licht hogere S&P 500.