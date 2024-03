Media: Boeing overweegt verkoop defensiebedrijven Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: KLM

(ABM FN-Dow Jones) Boeing onderzoekt de verkoop van tenminste twee van zijn defensiebedrijven om de balans te versterken. Dat meldde persbureau Bloomberg dinsdag op basis van bronnen. Financieel adviseurs zouden volgens het persbureau mogelijke kopers gepolst hebben namens Boeing. De plannen zouden al dateren van ongeveer een jaar geleden, dus ruim voor het incident op 5 januari, toen een vlucht van Alaska Air in de problemen kwam doordat een deurpaneel losraakte. Sindsdien ligt Boeing zwaar onder vuur. Welke defensie-activiteiten Boeing exact zou willen verkopen is onduidelijk, maar het zou kunnen gaan om het onderdeel Digital Receiver Technology, dat producten verkoopt aan inlichtingendiensten en het leger. In 2010 keek Boeing al eens naar een mogelijke verkoop van zijn dochterbedrijf Argon ST, dat militaire systemen maakt voor controle, surveillance en verkenning. Dat onderdeel moest toen zo'n 775 miljoen dollar opbrengen. Boeing is in gesprek met het voormalig dochterbedrijf Spirit AeroSystems, dat het grootste deel van het frame van de Boeing 737-vliegtuigen maakt, om weer samen te gaan met Boeing. Dat zou Boeing meer dan 3 miljard dollar kosten. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.