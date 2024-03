Update: Bank of England handhaaft rente Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Bank of England heeft de belangrijkste rente donderdag gehandhaafd op 5,25 procent. Dit bleek uit het Britse rentebesluit. Het besluit werd met 8 tegen 1 genomen. Die ene afwijkende stem opteerde voor een renteverlaging met 25 basispunten. Bij het vorige rentebesluit stemden nog twee beleidsmakers voor een renteverhoging. "Het monetair beleid zal voldoende lang restrictief moeten blijven om de inflatie op de middellange termijn duurzaam terug te brengen naar de doelstelling van 2 procent", zei de Britse centrale bank in een toelichting. De BoE "blijft bereid het monetaire beleid aan te passen, zoals gerechtvaardigd door economische gegevens, om de inflatie duurzaam terug te brengen naar de doelstelling van 2 procent", zei de centrale bank verder en zal daarom "de indicaties van aanhoudende inflatiedruk en veerkracht in de economie als geheel nauwlettend blijven volgen, waaronder een reeks maatstaven van de onderliggende krapte op de arbeidsmarkt, de loongroei en de diensteninflatie." Woensdag verschenen Britse inflatiecijfers voor de maand februari. Afgelopen maand stegen de consumentenprijzen in het Verenigd Koninkrijk met 3,4 procent op jaarbasis, na een inflatie van 4,0 procent in januari. De BoE wees er donderdag op dat hoewel de inflatie in de dienstensector is gedaald, die met 6,1 procent wel hoog blijft. De meeste indicatoren voor de inflatieverwachtingen op de korte termijn zijn echter wel verder afgenomen, volgens de centrale bank. In het tweede kwartaal van dit jaar komt de inflatie vermoedelijk iets onder de doelstelling van 2 procent uit, als gevolg van de aangekondigde bevriezing van de brandstofaccijnzen in het VK. Vermoedelijk loopt de inflatie in het derde en vierde kwartaal weer wat op, zei de BoE eerder, als gevolg van de directe bijdrage van de energieprijzen aan de twaalfmaands inflatie. De dienstenprijsinflatie zal naar verwachting geleidelijk terugvallen. ING verwacht dat de eerste renteverlaging in augustus zal plaatsvinden, zei het in een vooruitblik op het rentebesluit. Danske Bank verwacht een eerste Britse renteverlaging van 25 basispunten al in juni en rekent op een totaal van 75 basispunten in 2024. Het pond noteerde kort na het rentebesluit van de BoE 0,4 procent lager op 1,2739 dollar. Update: om meer informatie toe te voegen Bron: ABM Financial News

