Beursblik: Bank of England handhaaft vermoedelijk rente

(ABM FN-Dow Jones) De Bank of England zal de belangrijkste rente donderdag vermoedelijk opnieuw handhaven op 5,25 procent. Dit is de verwachting van de markt in aanloop naar het Britse rentebesluit.

"De nadruk zal liggen op de guidance van de Bank en de stemverdeling", schreven economen van de Japanse bank Nomura in een vooruitblik.

In tegenstelling tot de Federal Reserve en de Europese Centrale Bank, die wel hebben laten doorschemeren dat de rentes ergens dit jaar omlaag gaan, blijft de Britse centrale bank terughoudend.

Bij het vorige rentebesluit begin februari, klonk de BoE zelfs meer 'hawkish' dan verwacht en stemden twee beleidsmakers opnieuw voor een renteverhoging. Bovendien sprak de Britse centrale bank begin februari zijn zorgen uit over de hardnekkige inflatie.

Hoofdeconoom Huw Pill van de BoE herhaalde die boodschap begin deze maand in een toespraak, waarin hij benadrukte dat een renteverlaging "nog een eindje weg" is.

"Ik moet meer overtuigend bewijs zien dat de onderliggende hardnekkige component van de inflatie wordt teruggedrongen tot percentages die consistent zijn met een blijvende en duurzame verwezenlijking van de inflatiedoelstelling van 2 procent", zei de econoom.

ING verwacht dat de BoE het besluit van donderdag zal gebruiken om te herhalen dat de rente voor langere tijd restrictief moet blijven, een signaal dat het te vroeg is om een versoepeling van het beleid te overwegen.

"Wees niet verbaasd als ten minste één havik nog steeds voor een renteverhoging stemt", aldus ING. De bank noemde de inflatiecijfers van april en mei "cruciaal" voor een eerste renteverlaging.

De centrale bank gaf bij het vorige rentebesluit aan dat de inflatie in het tweede kwartaal van 2024 mogelijk tijdelijk onder de 2 procent zal uitkomen, maar in het derde en het vierde kwartaal vermoedelijk weer oploopt. Over twee jaar zal de Britse inflatie 2,3 procent zijn, zei de BoE vorige maand. Dat is boven de doelstelling van 2 procent.

Uit actuele inflatiedata bleek dat de inflatie in januari is uitgekomen op 4,0 procent, net als in december. Woensdag verschijnen de inflatiecijfers voor de maand februari.

Volgens economen van Société Générale kunnen de verwachtingen over het tempo van renteverlagingen echter veranderen en heeft de BoE meer ruimte om te verlagen dan de Europese Centrale Bank, omdat de rente hoger staat dan die van de ECB.

De markten rekenen momenteel op minder dan 60 basispunten aan Britse renteverlagingen dit jaar, volgens de Franse bank.

ING verwacht dat de eerste renteverlaging in augustus zal plaatsvinden. Danske Bank verwacht een eerste Britse renteverlaging van 25 basispunten al in juni en rekent op een totaal van 75 basispunten in 2024.

Marktanalisten van CMC Markets wezen op de mogelijke impact van het rentebesluit op het Britse pond. Als de BoE een meer havikistisch standpunt aanhoudt, dan kan dit het pond omhoog duwen, aldus CMC, mogelijk richting 1,295 dollar.

"Maar een meer dovish verklaring van de BoE, die bevestigt dat renteverlagingen eerder komen, betekent waarschijnlijk dat het pond verzwakt en mogelijk daalt tot 1,25 dollar", aldus CMC.

Het pond noteerde dinsdag 0,3 procent lager op 1,2695 dollar.

De Bank of England maakt zijn rentebesluit donderdag om 13.00 uur bekend.