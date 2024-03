Video: goudmijnaandelen blijven ver achter op recordprijs goud Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Veel indices staan op of rond een all time high, en dat geldt ook voor goud, maar zeker niet voor goudmijnen en dat biedt wellicht kansen. Dit zei Erik Mauritz van Trade Republic voor de camera van ABM Financial News. Klik hier voor: goudmijnaandelen blijven ver achter op recordprijs goud? Waarom staat goud zo hoog? Allereerst omdat de centrale banken de rente gaan verlagen. "Dan is goud relatief aantrekkelijk." Maar centrale banken kopen zelf ook relatief veel goud op, met name de Chinese centrale bank. En Chinezen kopen veel goud omdat ze zich zorgen maken over de vastgoedproblemen in hun land. "En daarnaast zijn er geopolitieke risico's." Maar waarom blijven goudmijnaandelen dan zo achter? "De belangrijkste reden is de hoge kostprijs", aldus Mauritz. Alle kosten, energie, arbeid, brandstof, machines, "zijn explosief gestegen". En daardoor kost het veel meer om goud te produceren. Daarnaast wordt vaak goud gewonnen in landen met een instabiel politiek klimaat en hebben goudbedrijven, achteraf gezien, op het verkeerde moment grote overnames gedaan. De belegger die denkt dat de goudprijs minimaal op deze niveaus blijft en dat de Fed de rente inderdaad gaat verlagen, zou volgens Mauritz moeten overwegen om goudmijnaandelen te kopen, omdat die het verschil met de goudprijs in dit scenario zouden moeten inlopen. Bron: ABM Financial News

