Pfizer verkleint belang in Haleon

(ABM FN-Dow Jones) Pfizer haalt ongeveer 4 miljard euro op met de verkoop van een deel van zijn belang in Haleon. Dit bleek dinsdag uit een melding van Haleon. De farmareus verlaagt zijn belang in Haleon zo van 32 naar 22,6 procent. Pfizer verkoopt 594 miljoen gewone aandelen in Haleon voor 3,08 pond per aandeel, een korting van ongeveer 7 procent ten opzichte van de slotkoers van vrijdag. Daarnaast verkoopt het 196,6 miljoen zogeheten Amerikaanse depositary shares voor 7,85 dollar per stuk. Haleon is in juli 2019 ontstaan door de fusie van medicijnfabrikant GSK en de consumententak van Pfizer en voert merken als Sensodyne en Aquafresh. In 2022 kreeg het bedrijf een eigen notering aan de beurs van Londen. Pfizer had toen een belang van 32 procent en zei dit te willen verkopen. Het vooruitzicht dat de twee grote farmaceuten hun aandelen Haleon wilden verkopen, baarde beleggers zorgen. Door deze 'overhang' is het aandeel sinds de beursgang dan ook nauwelijks gestegen. GSK heeft zijn oorspronkelijke belang van 12,9 procent inmiddels al verkleind naar 4,2 procent. Haleon bevestigde dinsdag ook dat het voor 102,3 miljoen eigen aandelen van Pfizer zal terugkopen voor een bedrag van 315 miljoen pond. De aandelen Pfizer stegen voor de bel met 0,1 procent. Het aandeel Haleon daalde op de Londense beurs met 1,2 procent. info@abmfn.nl

