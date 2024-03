Europese Commissie ziet misleiding Kingspan Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: EC

(ABM FN-Dow Jones) De Europese Commissie heeft de informatieverstrekking door Kingspan, een sectorgenoot van Ricticel bij de poging in 2021 een combinatie met Trimo tot stand te brengen misleidend. Dit maakte de EC dinadag bekend. Kingspan maakte in maart 2021 bekend Trimo te willen overnemen. Die transactie beoordeelde de EC in maart 2022 als een negatief risico voor de concurrentie als het gaat om bouwmaterialen. Beide bedrijven maken en distribueren isolatiepanelen. De overname zou volgens de EC kunnen leiden tot hogere prijzen, minder keus en kwaliteitsvermindering. In april zagen beide partijen van de combinatie af. In november van dat jaar opende de EC een onderzoek naar mogelijk verstrekking door Kingspan van onvolledige of onjuiste informatie. Die zou betrekking hebben op de interne organisatie bij Kingspan en gegevens over onder andere geografische spreiding, marktbelemmeringen en het belang van innovaties. De beschuldigingen leiden nog niet tot een definitief oordeel. Kingspan krijgt van de EC nu de gelegenheid op de beschuldigingen te reageren. Mochten de inzichten van de EC door Kingspan niet kunnen worden weerlegd, dan kan per beschuldiging een boete van maximaal 1,0 procent van de omzet wereldwijd worden opgelegd. Bron: ABM Financial News

