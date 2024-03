Super Micro Computer kondigt aandelenemissie aan Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: NYSE

(ABM FN-Dow Jones) Super Micro Computer heeft dinsdag de uitgifte van 2 miljoen aandelen aangekondigd. Dit aantal kan nog stijgen, aangezien Super Micro Computer aan Goldman Sachs, die de emissie zal begeleiden, een overtoewijzingsoptie heeft verleend van 300.000 aandelen. Tegen welke prijs de aandelen worden geplaatst, is nog niet bekend. Het aandeel Super Micro Computer daalde maandag met ruim 6 procent tot 1.000,68 dollar en noteerde voorbeurs nog eens 10 procent lager. Dit terwijl het aandeel net is opgenomen in de S&P 500 index. Alleen al dit jaar steeg de koers van Super Micro Computer met 250 procent. In de afgelopen 12 maanden was dit zelfs meer dan 900 procent. Bron: ABM Financial News

