Futures voorspellen lichtrode opening Wall Street

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan dinsdag een lichtrode opening tegemoet. De futures op de S&P 500 noteerden rond het middaguur 0,1 procent lager.

De Federal Reserve begint dinsdag aan zijn tweedaagse bijeenkomst, waarna woensdagavond het rentebesluit volgt. De federal funds rate staat momenteel op 5,25 tot 5,50 procent en de markt verwacht voor juni geen verlaging, nu de inflatie slechts geleidelijk afkoelt. Ondertussen blijft de economie robuust.

Volgens marktanalisten van CMC Markets is er de afgelopen maanden veel discussie geweest over de neutrale rente en of deze echt hoger is dan wat de Fed heeft ingeschat, "wat een grote impact zou kunnen hebben op de rente en de aandelenmarkten."

Als de neutrale rente inderdaad hoger is en de markt het aantal verlagingen heeft overschat, kunnen de waarderingen voor aandelen te hoog blijken, waarschuwde CMC in een vooruitblik.

De Amerikaanse tienjaarsrente noteerde dinsdag op 4,317 procent.

Op macro-economisch vlak is het dinsdag rustig. Alleen cijfers over de Amerikaanse woningbouw en het aantal afgegeven bouwvergunningen in de maand februari staan op de rol.

De Bank of Japan maakte dinsdagochtend een eind aan zijn negatieve rentebeleid, dat sinds 2016 werd gevoerd. De kortetermijnrente zal nu uitkomen tussen 0 en 0,1 procent, in plaats van -0,1 procent. Het was de eerste keer sinds 2007 dat de centrale bank de rente verhoogde.

"De onmiddellijke reactie van de markt was nogal teleurstellend, omdat de BoJ beloofde de monetaire condities accommoderend te houden", zeiden economen van ING in een reactie.

De dollar steeg met bijna een procent ten opzichte van de Japanse yen, naar 150,53. De euro/dollar handelde dinsdagmiddag 0,2 procent lager op 1,0846. WTI-olie werd iets goedkoper.

Bedrijfsnieuws

Nvidia heeft maandagavond zijn nieuwste AI-chip en software gepresenteerd, tijdens zijn jaarlijkse conventie voor ontwikkelaars. Het gaat om een nieuwe generatie grafische processors onder de naam Blackwell die de nieuwe supercomputer van Nvidia, de DGX SuperPOD ondersteunt. Het aandeel Nvidia gaat dinsdag een lagere opening tegemoet. Ook sectorgenoten als Broadcom, Micron Technology en Super Micro Computer noteerden voorbeurs in het rood.

Super Micro Computer kondigde dinsdag ook een emissie aan van 2 miljoen aandelen.

XPeng heeft in het vierde kwartaal veel meer auto’s afgeleverd, waardoor de omzet ruimschoots verdubbelde en het verlies onder de streep kleiner werd. Dit bleek dinsdag uit de resultaten van de Chinese fabrikant van elektrische voertuigen. Aandelen XPeng stegen dinsdag in de voorbeurshandel met ruim 3 procent. Concurrent Nio leverde voorbeurs licht in.

Unilever gaat de groei versnellen door de afsplitsing van de ijstak. Dit maakte het bedrijf dinsdagochtend bekend. Unilever streeft na het apart zetten van het ijsbedrijf naar een onderliggende omzetgroei van circa 5 procent en een bescheiden margeverbetering. Verder worden circa 7.500 functies geschrapt, voornamelijk op kantoor. De Amerikaanse notering stond in de voorbeurshandel 3 procent hoger.

Fusion Pharmaceuticals noteerde voorbeurs bijna 99 procent hoger, nadat bekend werd dat AstraZeneca het bedrijf overneemt voor 21,00 dollar per aandeel. Daar kan nog 3,00 dollar bovenop komen als in de toekomst bepaalde doelstellingen worden gehaald.

Slotstanden

De Amerikaanse beurzen zijn maandag hoger gesloten. De S&P 500 index steeg 0,6 procent tot 5.149,42 punten, de Dow Jones index won 0,2 procent op 38.790,43 punten en de Nasdaq sloot 0,8 procent hoger op 16.103,45 punten.