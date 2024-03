Europese beurzen verdeeld rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden dinsdagmiddag verdeeld in afwachting van het rentebesluit van de Fed dat woensdag valt.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde rond het middaguur onveranderd op 503,90 punten. De Duitse DAX liet een stijging zien van 0,3 procent naar 17.992,35 punten. De Franse CAC 40 noteerde een winst van 0,4 procent met een stand van 8.180,95 punten. De Britse FTSE daalde nog 0,2 procent naar 7.710,40 punten.

De verwachting is dat de Fed de rente woensdag niet aanpast, maar er bestaat wel enige zorg over de kans dat de Fed de prognose voor het aantal verlaging voor dit jaar neerwaarts bijstelt.

De Duitse vertrouwensindex ZEW kwam in maart uit op 31,7 tegen 19,9 over februari. De verwachting lag op een index van 20,4.

In de VS gaat het vandaag alleen over de woningbouwcijfers over februari.

Olie werd dinsdag goedkoper. Een april-future West Texas Intermediate noteerde 0,2 procent in het rood op 81,96 dollar, terwijl voor een mei-future Brent 86,63 dollar werd betaald, een daling van 0,3 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,0844. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0857 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op maandag stond er een stand van 1,0872 op de borden.

Bedrijfsnieuws

Unilever gaat de groei versnellen en de ijstak apart zetten. Met de afsplitsing van de ijstak denkt Unilever het in oktober 2023 aangekondigde plan om de productiviteit te verhogen, te kunnen versnellen. Het ijsbedrijf van Unilever was in 2023 goed voor een omzet van 7,9 miljard euro. Het bedrijf bezit vijf van de tien best verkopende ijsmerken ter wereld, waaronder Wall's, Magnum en Ben & Jerry's. Unilever streeft na het apart zetten van het ijsbedrijf naar een onderliggende omzetgroei van circa 5 procent en een bescheiden margeverbetering. De koers noteerde 2,9 procent hoger.

AstraZeneca heeft een akkoord bereikt over de overname van Fusion Pharamceuticals. AstraZeneca betaalt 21,00 dollar per aandeel Fusion in contanten. Daar kan nog 3,00 dollar bovenop komen als in de toekomst bepaalde doelstellingen worden gehaald. Het aandeel Fusion sloot op 18 maart op 10,64 dollar. Dat betekent dus een overnamepremie van bijna 100 procent. AstraZeneca noteerde dinsdag 1,1 procent lager.

Airbus steeg 2,0 procent, nadat duidelijk werd dat de gesprekken met Alstom over een overname van diens cybersecurity-activiteiten zijn gestaakt. Alstom besloot zijn jaarcijfers opnieuw uit te stellen. Het aandeel Alstom daalde 0,9 procent.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan dinsdag naar verwachting een lagere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,1 procent in het rood.

De toonaangevende S&P 500 index steeg maandag 0,6 procent tot 5.146,59 punten, de Dow Jones index won 0,2 procent op 38.770,94 punten en de Nasdaq sloot 0,8 procent hoger op 16.097,29 punten.