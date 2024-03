XPeng levert veel meer voertuigen af Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) XPeng heeft in het vierde kwartaal veel meer auto’s afgeleverd, terwijl de omzet ruimschoots verdubbelde, waardoor het verlies onder de streep kleiner werd. Dit bleek dinsdag uit de resultaten van de Chinese fabrikant van elektrische voertuigen. In de verslagperiode daalde het nettoverlies van 2,36 miljard Chinese yuan naar 1,35 miljard yuan, omgerekend circa 188 miljoen dollar. De brutomarge daalde op jaarbasis wel van 8,7 tot 6,2 procent, maar verbeterde flink ten opzichte van de negatieve marge van 2,7 procent in het derde kwartaal. Dat het verlies slonk, was vooral te danken aan de hogere omzet in het vierde kwartaal en een flinke stijging van het aantal afgeleverde voertuigen. De omzet verdubbelde ruimschoots op jaarbasis, van 5,14 naar 13,05 miljard yuan, of ruim 1,8 miljard dollar. Het aantal afgeleverde voertuigen steeg naar 60.158. In het vierde kwartaal van 2022 waren dit er 22.204. Dat betekende een stijging van bijna 171 procent op jaarbasis. Eind 2023 had XPeng bijna 46 miljard yuan in kas, of omgerekend 6,4 miljard dollar. Outlook XPeng denkt in het lopende eerste kwartaal 21.000 tot 22.500 voertuigen af te kunnen leveren. Verder moet de omzet met 44 tot 54 procent stijgen op jaarbasis naar 5,8 tot 6,2 miljard yuan. Aandelen XPeng stegen dinsdag in de voorbeurshandel met ruim 3 procent. Bron: ABM Financial News

