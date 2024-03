Valuta: euro onder druk

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde dinsdag lager in de markt die de solide verwachting dat de Fed woensdag ongemoeid laat en dus zeker niet verlaagt, interpreteert als een verkapte renteverhoging.

"Dat zorgt even voor wat opwaartse druk voor de dollar", zei valutahandelaar Stéphane van der Meer van valutabroker Ebury dinsdag tegen ABM Financial News. "Wij denken dat de dollar tot kort voor het moment van het rentebesluit door de Fed nog wat verder kan stijgen, waarmee de euro richting de 1,08 dollar kan worden geduwd. De kans dat de euro daar ook doorheen gaat, achten we daarbij niet zo groot", aldus Van der Meer.

Van der Meer wees dinsdag ook op de toespraak van ECB-bestuurder Luis de Guindos die aangaf dat de ECB bij de monetaire vergadering in juni de mogelijkheid van een renteverlaging bespreekt.

De Fed brengt woensdag niet alleen het rentebesluit naar buiten, maar ook nieuwe ramingen en de dot plot.

In aanloop daarnaar komen in Frankfurt diverse ECB-bestuurders aan het woord, waar onder voorzitter Christine Lagarde, en verder Isabel Schnabel en Philip Lane. Dit ter gelegenheid van de 24ste editie van de ECB and its Watchers 2024 Conference, georganiseerd door het instituut voor monetaire en financiële stabiliteit op de Goethe Universiteit in Frankfurt.

Blikvanger onder de centrale banken is zonder twijfel de Bank of Japan die vandaag na acht jaar het beleid van negatieve rente losliet en het kortetermijntarief nu laat bewegen tussen 0 procent en 0,1 procent. De markt zag het vooral als een symbolisch gebaar.

De Reserve Bank of Australië liet dinsdag de rente ongemoeid.

De Duitse vertrouwensindex ZEW kwam over maart uit op 31,7 tegen 19,9 over februari. De verwachting lag op een index van 20,4.

In de VS gaat het vandaag alleen over de woningbouwcijfers over februari.

De euro noteerde dinsdag 0,3 procent lager op 1,0840 dollar. De Europese munt noteerde 0,1 procent hoger op 0,8554 Britse pond. Het Britse pond daalde 0,4 procent en noteerde op 1,2672 dollar.

De dollar steeg 1,0 procent naar 150,62 Japanse yen.