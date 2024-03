Unilever helpt AEX hoger Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs noteerde maandag richting het einde van de ochtend in het groen, onder andere geholpen door zwaargewicht Unilever, dat dinsdag een afsplitsing van de ijstak aankondigde en 7.500 banen gaat schrappen. De AEX steeg 0,4 procent naar 857,11 punten. De markten zijn over het algemeen wat terughoudend in aanloop naar het rentebesluit van de Fed, dat morgenavond bekend wordt gemaakt. Er zal vooral aandacht zijn voor de woorden van Jerome Powell omtrent het te volgen rentepad. De recente tegenvallende inflatierapporten zouden de centrale bank ertoe kunnen aanzetten het signaal af te geven dat de rente langer hoger zal blijven dan verwacht. Volgens de CME FedWatch Tool voorspellen de Fed Funds Futures momenteel een waarschijnlijkheid van 99 procent dat de Fed de rentetarieven woensdag ongewijzigd zal laten. Zo’n 50 procent gaat ervan uit dat de eerste stappen in juni of juli worden gezet. De afgelopen weken hebben erop gewezen dat de inflatiecijfers hardnekkiger zijn dan verwacht. Uit cijfers die donderdag zijn vrijgegeven, bleek dat de producentenprijzen in februari met 0,6 procent zijn gestegen ten opzichte van de voorgaande maand, meer dan de door economen verwachte stijging van 0,3 producenten. "De grote desinflatie is tot stilstand gekomen en lijkt zich te keren", schreef TS Lombard-econoom Steven Blitz. De Bank of Japan nam vanochtend na acht jaar afscheid van de negatieve rente. Het was zelfs de eerste renteverhoging in Japan sinds 2007. In China doet de overheid zijn best om het schaduwbankieren aan te pakken door de regels aan te scherpen voor bedrijven die consumentenkredieten aanbieden. De olieprijzen daalden licht. Een vat Brent olie werd 0,3 procent goedkoper op 86,60 dollar. Gisteren werden de jaarrecords nog aangescherpt, gesteund door een lagere export van ruwe olie uit Saoedi-Arabië en Irak en tekenen van een sterkere vraag en economische groei in China en de VS. De rentes blijven dinsdag dicht bij huis in aanloop naar het rentebesluit van de Fed. De euro/dollar handelde licht lager op 1,0844. Stijgers en dalers Onder de hoofdaandelen won Unilever 3,5 procent na de aankondiging dat het de groei wil versnellen en de ijstak apart zet. Het ijsbedrijf van Unilever was in 2023 goed voor een omzet van 7,9 miljard euro. Ook gaan er naar verwachting 7.500 banen verloren. Degroof Petercam zag de verzelfstandiging van de ijstak als een logische stap, maar de analist had ook graag gezien dat Unilever haar groeiambities had opgevoerd. Besi kon vandaag 1,7 procent bijschrijven, wellicht meeliftend op de goede prestaties van de Nasdaq gisteravond. De andere hoofdaandelen noteerden binnen een bandbreedte van minder dan een procent. Alleen ArcelorMittal verloor iets meer dan een procent. In de AMX won Signify 2,6 procent, gevolgd door Alfen met een winst van 1,4 procent. Signify kreeg gisteren een koopadvies van Barclays en steeg toen al 2 procent. Alfen werd maandagavond tijdens het Lynx Beleggersdebat getipt door analist Nico Inberg. Corbion en Air France-KLM verloren 1,6 en 1,1 procent. In de AScX won TomTom 1,1 procent en sloten Renewi en NXFiltration de gelederen met verliezen van circa 2 procent. Bron: ABM Financial News

