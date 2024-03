Beursblik: overname Ceban slecht nieuws voor Fagron Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Fagron

(ABM FN-Dow Jones) De overname van het Nederlandse Ceban Pharmaceuticals door het Duitse Medios, is geen goed nieuws voor Fagron. Dit stelde analist Stijn Demeester van ING dinsdag in een rapport. De overname, die maandagavond werd aangekondigd, zal hoogstwaarschijnlijk de concurrentie aanwakkeren, denkt Demeester. Volgens ING is de Europese markt voor magistrale bereidingen volwassen. En Medios zal, net als Fagron, een pan-Europese strategie gaan volgen. Daarin zal Medios zich actief richten op de thuismarkten van Fagron, namelijk België en Nederland. ING heeft een Houden advies voor Fagron met een koersdoel van 19,50 euro. Het aandeel Fagron noteerde dinsdag 1,0 procent lager op 16,90 euro. Bron: ABM Financial News

