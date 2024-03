'China scherpt regelgeving voor persoonlijke kredieten aan' Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) China heeft de regels aangescherpt voor bedrijven die consumentenkredieten aanbieden. Dit meldde persbureau Reuters dinsdag. Met deze maatregelen wil Beijing het vertrouwen in de financiële sector herstellen en een einde maken aan het wijdverbreide 'schaduwbankieren'. De maatregelen die de National Financial Regulatory Administration dinsdag heeft aangekondigd, worden op 18 april van kracht. China stelt vanaf dan hogere eisen aan niet-bancaire leningen. Volgens de nieuwe regelgeving moeten bedrijven die leningen verstrekken anders dan voor de aanschaf van een woning of een auto, een maatschappelijk kapitaal van minimaal 1 miljard yuan, ofwel 139 miljoen dollar, hebben. Dat is ruim drie keer meer dan de oude eis. Maar de regelgeving gaat verder. De toezichthouder eist volgens Reuters ook dat een investeerder in dergelijke kredietverstrekkers een belang van minimaal 50 procent heeft, waar dit nu nog 30 procent is. En financiële instellingen die in deze kredietverstrekkers investeren, moeten een totaal vermogen van ten minste 500 miljard yuan hebben. Dat is flink meer dan de 60 miljard yuan die nu nog vereist is. info@abmfn.nl

