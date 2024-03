Licht lagere start AEX voorzien

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat dinsdag naar verwachting een licht lagere opening tegemoet. Futures op de AEX index noteerden ongeveer een uur voor de beursgong 0,2 procent in het rood.

De AEX steeg maandag nog 0,2 procent tot 853,76 punten.

Tijdens de middaghandel liepen de rentes wat verder op, waardoor een deel van de winst door de techzware AEX weer werd ingeleverd. De Amerikaanse tienjaarsrente koerste afgelopen week na tegenvallende inflatiecijfers nog flink hoger en steeg van 4,07 procent naar 4,32 procent.

Op Wall Street was het sentiment maandagavond positief, met een winst voor techbeurs Nasdaq van 0,8 procent. Nvidia won krap een procent. Tijdens een meerdaags congres voor ontwikkelaars in San Jose presenteerde Nvidia zijn nieuwste AI-chip.

Ook Apple en vooral Google wonnen terrein, nadat Bloomberg op basis van bronnen meldde dat Apple zou overwegen om het AI-model Gemini van Google in te bouwen in de iPhone.

Vanaf vandaag is de aandacht echter vooral gericht op een reeks van rentebesluiten.

De Bank of Japan nam vanochtend na acht jaar afscheid van de negatieve rente.

Het monetaire besluit betekent dat de kortetermijnrente nu tussen 0 en 0,1 procent uitkomt in plaats van -0,1 procent. Dit besluit werd met een meerderheid van stemmen genomen, met 7 voor en 2 bestuursleden die tegen stemden. Het is zelfs de eerste renteverhoging in Japan sinds 2007.

De Reserve Bank of Australia hield de rente ongewijzigd op 4,35 procent. “Hoewel recente data erop wijst dat de inflatie afneemt, blijft deze nog te hoog”, en de centrale bank verwacht dat het “nog enige tijd” zal duren voordat de inflatie daalt richting de doelstelling van twee tot drie procent.

Woensdagavond is het de beurt aan de Federal Reserve, en donderdag staan onder meer de Bank of England en de Swiss National Bank op de agenda.

De verwachting in de markt is dat de Fed de rente ongewijzigd zal laten. Beleggers zullen goed letten op de zogenoemde dot plot, een grafiek die de verwachtingen van individuele beleidsmakers ten aanzien van de rente weergeeft.

Het probleem is dat er weinig vooruitgang is geboekt bij het terugdringen van de inflatie sinds de dot plot voor het laatst werd gepubliceerd in december, en dat "is waar het gevaar schuilt in de bijeenkomst van deze week", waarschuwde strateeg David Kelly van JP Morgan Asset Management.

"Niemand verwacht woensdag een renteverlaging, maar na de dubbele dosis van tegenvallende inflatiecijfers van vorige week zal iedereen zich afvragen of de Fed een renteverlaging in juni heroverweegt", zei analist Chris Larkin van Morgan Stanley.

De beurzen in Seoel en Hongkong daalden vanochtend met ongeveer een procent, terwijl Sydney en Tokio na de rentebesluiten krap een half procent wonnen.

De Amerikaanse olie-future noteerde vanochtend nipt lager op 82,51 dollar per vat, na een stijging van twee procent maandagavond in New York.

Vanochtend om 11 uur gaat de aandacht uit naar de Duitse conjunctuurindicator ZEW-index, terwijl vanmiddag onder meer de bouwvergunningen in de VS op de agenda staan.

Bedrijfsnieuws

Er was vanochtend nog geen relevant nieuws over aan het Damrak genoteerde ondernemingen.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 index steeg maandag 0,6 procent tot 5.146,59 punten, de Dow Jones index won 0,2 procent op 38.770,94 punten en de Nasdaq sloot 0,8 procent hoger op 16.097,29 punten.