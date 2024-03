Aziatische beurzen noteren verdeeld Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Aziatische beurzen lieten dinsdagochtend een verdeeld beeld zien. De beurzen in Seoel en Hongkong daalden met ongeveer een procent, terwijl Sydney en Tokio na rentebesluiten krap een half procent wonnen. De Bank of Japan nam vanochtend na acht jaar afscheid van de negatieve rente. Het monetaire besluit betekent dat de kortetermijnrente nu tussen 0 en 0,1 procent uitkomt in plaats van -0,1 procent. Dit besluit werd met een meerderheid van stemmen genomen, met 7 voor en 2 bestuursleden die tegen stemden. Het is zelfs de eerste renteverhoging in Japan sinds 2007. De Reserve Bank of Australia hield de rente ongewijzigd op 4,35 procent. “Hoewel recente data erop wijst dat de inflatie afneemt, blijft deze nog te hoog”, en de centrale bank verwacht dat het “nog enige tijd” zal duren voordat de inflatie daalt richting de doelstelling van twee tot drie procent. Woensdagavond is het de beurt aan de Federal Reserve. De markt verwacht dat de Fed de rente ongemoeid zal laten. Een renteverlaging wordt wel later dit jaar verwacht. De meeste economen gaan uit van juni. De Amerikaanse olie-future noteerde vanochtend nipt lager op 82,51 dollar per vat, na een stijging van twee procent maandagavond in New York. De Europese beurzen lijken zich op te maken voor een licht lagere opening. Bron: ABM Financial News

