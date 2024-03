Australische centrale bank laat rente ongemoeid Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De centrale bank van Australië heeft de rente dinsdag onveranderd gelaten. Dit bleek uit het nieuwste rentebesluit van de Reserve Bank of Australia. Het belangrijkste rentetarief bleef daarmee op 4,35 procent staan, nadat vorige maand de RBA de rente ook al gelijk hield. In januari werd de rente met 25 basispunten verhoogd. De bank gaf dinsdag aan dat op basis van recente data de verwachting bestaat dat de inflatie gematigd blijft, maar ook nog altijd te hoog is. Inclusief alle effecten staat deze in Australië nu op 3,4 procent, conform de verwachtingen van de centrale bank. De huidige rentestand heeft volgens de RBA een matigend effect op de vraag in de economie en op de arbeidsmarkt, maar heeft nog geen evenwicht weten de bereiken. De verwachting is dat de loonontwikkeling, nu nog hoog, zich na een piek zal matigen. Voor de economie van Australië zijn de vooruitzichten volgens de bank onzeker. Dat geldt wat de bank betreft ook voor die van China. Data uit december gaven aan dat de groei van de Australische economie vertraagde met een zwakke groei in de consumptie door huishoudens, die kampen met de hoge inflatie en rentestanden. Het reële inkomen lijkt na een recente afname gestabiliseerd met de verwachting dat deze vanaf nu weer groeit. Deze ontwikkeling zou de consumptie in de loop van het jaar moeten stimuleren. De verwachting blijft dat de inflatie in Australië in 2025 gedaald is naar het gestelde doel van 2 tot 3 procent en rond 2,5 procent uitkomt in 2026. Bron: ABM Financial News

