Nvidia presenteert nieuwe AI-chip

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Nvidia heeft maandagavond zijn nieuwste AI-chip en software gepresenteerd. Dit gebeurde tijdens een meerdaagse bijeenkomst die Nvidia in San Jose organiseert voor ontwikkelaars en die vandaag is begonnen. Het gaat om een nieuwe generatie grafische processors onder de naam Blackwell die de nieuwe supercomputer van Nvidia, de DGX SuperPOD ondersteunt. "De Nvidia DGX supercomputers zijn de fabrieken van de AI industriële revolutie", zei CEO Jensen Huang maandag in een toelichting. De nieuwe chips en supercomputers zullen later dit jaar beschikbaar zijn voor klanten van Nvidia. Die kunnen daarmee hun AI-modellen trainen en beschikbaar maken voor gebruikers. De nieuwe Blackwell-chips zullen de Hopper gaan vervangen, die twee jaar geleden werd geïntroduceerd. Bron: ABM Financial News

