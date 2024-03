Duits Medios neemt Nederlands Ceban Pharmaceuticals over Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Het Duitse Medios neemt het Nederlandse Ceban Pharmaceuticals over. Dit meldde het Duitse farmaciebedrijf maandag. Medios betaalt voor 100 procent van de aandelen van het Nederlandse bedrijf 235,3 miljoen euro in contanten en 1,7 miljoen aandelen Medios. Ceban is Nederlands marktleider op het gebied van magistrale bereidingen en heeft groeiende marktposities in België en Spanje. Het concern boekte in 2023 naar verwachting een omzet van 160 miljoen euro en een aangepaste EBITDA van circa 29 miljoen euro. Medios verwacht de overname in het tweede kwartaal van 2024 af te ronden. Bron: ABM Financial News

