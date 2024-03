Olieprijs hoger gesloten Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De prijs voor een vat ruwe olie is maandag hoger gesloten, na berichten dat de aanhoudende aanvallen van Oekraïne op Russische energiefaciliteiten een aanzienlijk deel van de Russische raffinagecapaciteit hebben stilgelegd. De prijzen voor ruwe olie stegen vorige week met ongeveer 4 procent, nadat een reeks drone-aanvallen door Oekraïne tot de sluiting van Russische raffinaderijen leidde. Een aanval op zondag veroorzaakte een kortstondige brand bij de Slavyansk-raffinaderij in Krasnodar, die volgens persbureau Reuters circa 170.000 vaten per dag verwerkt. "Uit voorlopige schattingen blijkt dat ongeveer 15 procent van de Russische raffinagecapaciteit de afgelopen dagen is ontwricht, wat mogelijk kan leiden tot een daling van de export van ruwe olie op de korte termijn, nu de autoriteiten proberen de impact van de verstoringen te verzachten", zei analist Stephen Innes van SPI Asset Management. "Deze ontwikkelingen hebben bijgedragen aan de opwaartse druk op de olieprijzen, wat de kwetsbaarheid van de markt voor geopolitieke spanningen en verstoringen van het aanbod onderstreept", voegde hij toe. De april-future voor een vat ruwe olie sloot maandag op de New York Mercantile Exchange 1,68 dollar hoger op 82,72 dollar. Bron: ABM Financial News

