Wall Street koerst af op hoger slot

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen noteerden maandag hoger met nog een paar uur handel te gaan.

De toonaangevende S&P 500 index steeg 0,8 procent tot 5.156,39 punten, de Dow Jones index won 0,3 procent op 38.816,34 punten en de Nasdaq noteerde 1,0 procent hoger op 16.139,02 punten.

De markt kijkt komende handelsweek met name uit naar het rentebesluit van de Federal Reserve.

"De Amerikaanse Federal Reserve zal de rente onveranderd houden. We kijken vooral uit naar aanwijzingen over toekomstig beleid en de timing van een renteverlaging", zei econoom Luc Aben van Van Lanschot Kempen.

"In dit verband ontvangen we ook een nieuwe ‘dot plot’, waarin centrale bankiers hun individuele verwachtingen voor groei, inflatie en de beleidsrente delen. Drie maanden geleden wezen de gemiddelde verwachtingen op drie renteverlagingen in 2024. Het is uitkijken of dat zo blijft gezien de recente inflatiecijfers", voegde hij toe.

Op macro-economisch vlak werd maandag bekend dat het vertrouwen onder Amerikaanse huizenbouwers in maart is gestegen en en voor het eerst sinds juli vorig jaar boven het break-even punt van 50 uitkwam. De index steeg van 48 naar 51.

Olie noteerde maandag 1,9 procent hoger op 82,10 dollar per vat.

De euro/dollar noteerde op 1,0871. Bij aanvang van de handelsdag in New York bewoog het muntpaar nog op 1,0890 en rond het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag stond er een stand van 1,0887 op de borden.

Op macro-economisch vlak staan dinsdag in de VS data over de woningbouw en het aantal afgegeven bouwvergunningen op de agenda.

Bedrijfsnieuws

Boeing daalde maandag 1,4 procent. Een Boeing-toestel van United Airlines verloor vrijdag tijdens een binnenlandse vlucht een paneel, maar kon wel veilig landen. In januari was er een soortgelijk voorval met een Boeing 737 Max 9 van Alaska Air. Nu ging het om een ouder model. Toezichthouder FAA heeft een onderzoek ingesteld naar dit nieuwe incident. Eerder kwam al aan het licht dat bepaalde Boeing-toestellen bouten missen. De Amerikaanse justitie is inmiddels een strafrechtelijk onderzoek naar Boeing gestart.

Het aandeel Tesla kreeg maandag een aardige steun in de rug, met de aankondiging dat de autofabrikant de prijs van zijn goedkopere Model Y gaat verhogen in de Verenigde Staten. Het aandeel steeg 5,3 procent.

Adobe leverde vrijdag flink in na het openen van de boeken donderdagavond, waarbij vooral de outlook tegenviel. Het aandeel verloor 14 procent. Maandag steeg het aandeel 3,8 procent.

Groupon leverde vrijdag liefst 31 procent in, hoewel de resultaten beter waren dan verwacht en de aanbieder van voordeelcoupons ook positiever werd over het eigen voortbestaan. Maandag won het aandeel 0,2 procent.

United States Steel kwam maandag met een guidance voor het eerste kwartaal. De staalproducent rekent op een aangepaste EBITDA van circa 425 miljoen dollar en een aangepaste winst van 0,80 tot 0,84 dollar. Het aandeel steeg maandag 1,1 procent.

Alphabet steeg 4,8 procent. Persbureau Bloomberg meldde dat Apple een licentie zou kunnen nemen op Google's Gemini AI en deze zou kunnen gebruiken in de iPhone. Apple won voorbeurs een procent.

Nvidia's jaarlijkse GTC-conferentie begint maandag en duurt tot en met donderdag. Tijdens deze mondiale AI-bijeenkomst geeft onder meer topman Jensen Huang een toespraak. Verder zal Nvidia vermoedelijk nieuwe producten onthullen, waaronder op het gebied van kunstmatige intelligentie. Het aandeel won 0,4 procent.

Concurrent Super Micro Computer noteerde 8,1 procent lager. Het aandeel is vanaf maandag onderdeel van de S&P 500-index.