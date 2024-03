Europese beurzen licht lager gesloten

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn maandag licht lager gesloten, in afwachting van een reeks rentebesluiten in de loop van de week. Rond lunchtijd noteerden de aandelenmarkten nog in het groen.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index sloot uiteindelijk 0,2 procent lager op 503,94 punten, de Duitse DAX presenteerde een fractioneel verlies bij een slotstand van 17.932,68 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een min van 0,2 procent op 8.148,14 punten. De Britse FTSE 100 sloot 0,1 procent lager op 7.722,55 punten.

De Federal Reserve komt dinsdag bijeen voordat zij een dag later het rentebesluit bekendmaakt. Aan het begin van het jaar gokten beleggers erop dat de centrale bank tijdens deze bijeenkomst de rente zou verlagen, maar vanwege tekenen dat het inflatiemonster nog niet is overwonnen, is deze visie inmiddels gewijzigd.

"Het is waarschijnlijker dat de Europese Centrale Bank eerder start met opeenvolgende renteverlagingen, dan de Federal Reserve, gezien de [economische] groeiverschillen", zei JPMorgan Asset Management.

JPMorgan verwacht dat zowel de Fed als de ECB in juni zullen beginnen met het verlagen van de rente, maar de Fed zal waarschijnlijk geleidelijker te werk gaan.

Naast de Fed komen deze week onder andere ook de Bank of Japan, de Bank of England, de centrale bank van Australië, Zwitserland, Noorwegen en Turkije bijeen.

Op macro-economisch vlak werd bekend dat de inflatie in de eurozone in februari op jaarbasis is gedaald naar 2,6 procent van 2,8 procent een maand eerder. Op maandbasis stegen de consumentenprijzen evenwel met 0,6 procent.

Tevens werd bekend dat de export in de eurozone in januari is gestegen met 2,1 procent, terwijl de import daalde met 4,0 procent, wat resulteerde in een handelsoverschot van 11,4 miljard euro, tegenover een tekort van 32,6 miljard euro in dezelfde maand een jaar eerder.

Olie werd maandag 1,4 procent duurder op 81,69 dollar per vat.

De euro/dollar noteerde op 1,0872. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0891 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag stond er een stand van 1,0887 op de borden.

Bedrijfsnieuws

In Frankfurt won Rheinmetall 4,4 procent, Siemens Energy steeg 2,8 procent en Porsche sloot 2,3 procent hoger. Aandelen van autofabrikanten zaten maandag sowieso in de lift. Adidas verloor 2,4 procent, terwijl Deutsche Post 1,6 procent daalde.

Vonovia, vorige week nog de gebeten hond na teleurstellende cijfers, won maandag 3,1 procent. Sectorgenoot Unibail-Rodamco-Westfield won 1,3 procent in Parijs.

In Parijs steeg Alstom verder 6,4 procent, Renault won 0,8 procent en Teleperformance daalde 2,4 procent.

Aandelen van luxefabrikanten als L'Oréal, Hermes, Pernod Ricard, Kering en EssilorLuxottica noteerden in het rood op de Franse beurs.

Halfgeleideraandelen stonden afgelopen week onder druk, maar sloot maandag overwegend in het groen. In Amsterdam won Besi 0,8 procent terrein en steeg ASML 1,5 procent. Signify ging 2,0 procent hoger nadat Barclays het aandeel op de kooplijst zette.

Tussenstanden Wall Street

Rond het slot van de Europese beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 0,9 procent hoger op 5.162,93 punten. De Dow Jones index steeg 0,4 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde 1,2 procent in het groen.