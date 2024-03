AEX sluit licht hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is een belangrijke beursweek vol rentebesluiten met een bescheiden winst begonnen. De AEX steeg maandag 0,2 procent tot 853,76 punten.

Tijdens de middaghandel liepen de rentes wat verder op, waardoor een deel van de winst door de techzware AEX weer werd ingeleverd. De Amerikaanse tienjaarsrente noteerde licht hoger op 4,33 procent en de Duitse variant steeg naar 2,45 procent.

"Voor beleggers in (staats)obligaties zijn de vooruitzichten sinds begin dit jaar wel wat minder gunstig geworden. Vandaar dat we in onze beleggingsstrategieën een voorkeur hebben voor aandelen boven obligaties", zei investment manager Simon Wiersma van ING.

Vanaf dinsdag kunnen beleggers aan de slag met een stroom aan rentebesluiten, beginnend met die van de Bank of Japan.

Vermoedelijk zal de Japanse centrale bank de rente voor het eerst sinds 2016 aanpassen. Experts van Jefferies denken dat een renteverhoging van 10 basispunten naar 0,00 procent een "milde marktreactie" zou uitlokken. Een grotere verhoging met 20 basispunten die de rente naar 0,1 procent brengt, "zou echter een heftigere reactie van de markt kunnen uitlokken", met het risico van een verkoopgolf van aandelen en een Japanse yen die in waarde stijgt, aldus Jefferies.

Woensdagavond is het de beurt aan de Federal Reserve. Wijzigingen in de Amerikaanse rente worden nog niet verwacht, nu de inflatie hardnekkig blijft, iets dat afgelopen week in actuele cijfers over de consumenten- en producentenprijzen werd bevestigd.

Volgens Luc Aben van Van Lanschot Kempen blijft de Fed op koers, "maar het gaat langzaam."

De econoom is benieuwd naar de nieuwe dot plot. "Drie maanden geleden wezen de gemiddelde verwachtingen op drie renteverlagingen in 2024. Het is uitkijken of dat zo blijft gezien de recente inflatiecijfers", aldus Aben.

Donderdag staan de rentebesluiten van de Zwitserse, Noorse, Turkse en Britse centrale banken op het programma.

De Aziatische beurzen kleurden maandag groen, na meevallende cijfers over de Chinese industrie en detailhandel. Inflatiecijfers uit de eurozone toonden een bevestiging van de dalende inflatietrend. In februari stegen de consumentenprijzen met 2,6 procent op jaarbasis, van 2,8 procent in januari. De kerninflatie koelde af van 3,3 tot 3,1 procent.

De euro/dollar handelde maandag rond het slot op 1,0872. WTI-olie kostte ruim 82 dollar per vat.

Stijgers en dalers

Techaandelen sloten maandag overwegend in het groen, maar een deel van de winsten ging richting het slot wel verloren. ASML steeg 1,5 procent en Prosus 0,7 procent. Besi, eerder op de dag nog koploper, moest het uiteindelijk doen met een winst van 0,8 procent.

DSM-Firmenich voerde de AEX maandag aan, met een winst van 3,0 procent. Defensieve aandelen kenden een moeilijke dag. KPN verloor 1,9 procent en Ahold Delhaize leverde 1,5 procent in. Verder daalde Universal Music Group 2,5 procent, waarmee het aandeel hekkensluiter was in de hoofdindex.

Signify deed goede zaken in de Midkap, met een winst van 2 procent, na een koopaanbeveling van Barclays. Aalberts won 1,5 procent, nadat Degroof Petercam een koopadvies op het aandeel plakte. Koploper Eurocommercial steeg 2,1 procent.

"Er is licht aan het einde van de tunnel", schreven analisten van Barclays in hun rapport over Signify. De golf van verlagingen van de winsttaxaties, die circa twee jaar duurde, is achter de rug, denkt Barclays. En inmiddels oogt de verhouding tussen risico en rendement "aantrekkelijk". De eerste jaarhelft is vermoedelijk nog wel lastig voor Signify, waarna in de tweede helft van het jaar herstel volgt, aldus Barclays.

De resultaten van Aalberts in 2023 bieden vertrouwen dat ook in 2024 goede resultaten kunnen worden behaald, ondanks de malaise in de bouw, schreef Degroof Petercam.

Verder kreeg JDE Peet's een stevige koersdoelverlaging van ING, van 27,53 naar 21,69 euro met een onveranderd Houden advies. De analisten stelden dat de recent verschenen jaarcijfers van JDE Peet's lager uitvielen dan vooraf verwacht. ING bestempelde de resultaten als "teleurstellend". Het aandeel daalde maandag 0,6 procent.

Flow Traders verloor 2,6 procent in de AMX bij een gebrek aan volatiliteit.

Ebusco steeg maandag ruim 14 procent in de AScX, terwijl CM.com meer dan 6 procent liet gaan nadat de oprichters vrijdagavond meldden dat ze hun belang gaan verkleinen. Jeroen van Glabbeek en Gilbert Gooijers, respectievelijk CEO en COO van CM.com, gaan hun belang van nu 25,4 procent in de komende jaren verkleinen naar ongeveer 20 procent.

Sif steeg 3,6 procent. Het geplaagde Vivoryon leverde 2,3 procent in.

Het lokaal genoteerde Onward Medical won ruim 10 procent. Een Amerikaans testlaboratorium heeft bevestigd dat het experimentele ARC-EX Systeem van Onward Medical aan de geldende elektrische standaarden voldoet, wat een voorwaarde is om het systeem te mogen verkopen.

Wall Street

Rond het slot in Amsterdam noteerden de Amerikaanse beurzen tot een procent hoger.