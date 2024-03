Fed houdt rente ongewijzigd Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Federal Reserve

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse Federal Reserve heeft woensdagavond, zoals verwacht, de rente onveranderd gelaten en handhaafde het niveau op 5,25 tot 5,50 procent. Het besluit werd unaniem genomen. De euro/dollar steeg licht na het rentebesluit, tot 1,0872. Kort voor het rentebesluit noteerde de euro/dollar op 1,0864. De Amerikaanse tienjaarsrente steeg licht naar 4,30 procent. De aandelenmarkten reageerden licht positief. De Fed zei in een verklaring opnieuw dat men meer vertrouwen wil hebben dat de inflatie richting 2 procent zal dalen. De zogenaamde 'dot plot' signaleerde dat de Fed-functionarissen er nog steeds rekening mee houden dat er dit jaar drie dalingen van een kwart procentpunten zullen plaatsvinden, wat de eerste bezuinigingen zouden zijn sinds de begindagen van de Covid-pandemie in maart 2020. De leden hebben hun prognoses voor de bbp-groei dit jaar stevig aangescherpt en zien nu dat de economische groei op jaarbasis op 2,1 procent uitkomt, vergeleken met de 1,4 procent raming in december.



De prognose voor het werkloosheidscijfer is iets lager uitgevallen dan de vorige schatting, naar 4 procent, terwijl de projectie voor de kerninflatie, gemeten aan de hand van de persoonlijke consumptieve bestedingen, is gestegen naar 2,6 procent, een stijging van 0,2 procentpunt ten opzichte van voorheen, maar iets onder het meest recente niveau van 2,8 procent. Ook de vooruitzichten voor het bbp stegen stapsgewijs voor de komende twee jaar. De kern-PCE-inflatie zal naar verwachting in 2026 weer op het streefdoel uitkomen, net als in december. Update: om informatie toe te voegen. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.