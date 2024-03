Fed handhaaft rente hoogstwaarschijnlijk

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse Federal Reserve zal de rente komende woensdag vermoedelijk handhaven en dus letten beleggers vooral op aanwijzingen wanneer de Fed de rente wel gaat verlagen en hoeveel renteverlagingen er dit jaar volgen.

De federal funds rate staat momenteel op 5,25 tot 5,50 procent en de markt verwacht voor juni geen verlaging, nu de inflatie slechts geleidelijk afkoelt. Ondertussen blijft de economie robuust.

"Hoewel er weinig vooruitzicht is op een onmiddellijke beleidswijziging, denkt de Federal Reserve dat het waarschijnlijk gepast is om de rente te verlagen en haar beleid later dit jaar meer neutraal te maken, aangenomen dat de macrocijfers meewerken", zeiden economen van ING in een vooruitblik.

Afgelopen week werd bekend dat de consumentenprijzen in de Verenigde Staten in februari met 0,4 procent zijn gestegen op maandbasis, na een stijging van 0,3 procent in de maand ervoor. Op jaarbasis kwam de inflatie in februari uit op 3,2 procent, terwijl de kerninflatie uitkwam op 3,8 procent.

Vooraf werd gerekend op een inflatie van 3,1 procent in februari en een kerninflatie van 3,7 procent. In januari stegen de consumentenprijzen met 3,1 procent en kwam de kerninflatie uit op 3,9 procent.

Volgens marktanalist Philip Marey van Rabobank heeft de Fed duidelijk nog werk aan de winkel.

De prijsontwikkeling van dienstverlening exclusief huisvesting steeg van 3,6 naar 3,9 procent op jaarbasis en bleef op maandbasis op 0,6 procent. "Dat is hoog genoeg voor de Fed om zich zorgen te maken over de krapte op de arbeidsmarkt en ik denk dat de Fed daarin eerst meer ontspanning wil zien alvorens een renteverlaging door te voeren", aldus Marey. "Met deze percentages neemt de kans op een renteverlaging later dan juni in elk geval toe", zei de marktanalist tegen ABM Financial News.

Dat werd volgens Marey nog eens onderstreept door de PPI-index, die afgelopen week ook verscheen. De producentenprijzen in de VS stegen in februari met 0,6 procent op maandbasis, waar een toename van 0,3 procent was voorzien en na een stijging met 0,3 procent in januari. De kerninflatie kwam uit op 0,4 procent op maandbasis, van 0,6 procent een maand eerder.

"De producentenprijzen zijn voor de Fed niet van doorslaggevende betekenis. Maar ondanks die secundaire betekenis, passen de cijfers wel in de zogeheten overshoot en het stugge beeld die de Amerikaanse inflatiedata momenteel kenmerken", aldus Marey.

Dot plot belangrijk

Volgens Luc Aben van Van Lanschot Kempen blijft de Fed op koers, "maar het gaat langzaam."

De econoom is benieuwd naar de nieuwe dot plot van de Fed, die woensdagavond ook bekend wordt gemaakt.

"Drie maanden geleden wezen de gemiddelde verwachtingen op drie renteverlagingen in 2024. Het is uitkijken of dat zo blijft gezien de recente inflatiecijfers", aldus Aben.

ING verwacht woensdag geen wijziging in de dot plot, maar gezien de spreiding van voorspellingen door individuele Fed-bestuurders, zouden slechts twee van de zes FOMC-leden af moeten wijken van de huidige prognose van 4,625 procent aan het einde van dit jaar, "om de mediaan van drie renteverlagingen te laten verschuiven naar twee of vier renteverlagingen in 2024", aldus ING. Daarbij zou een verschuiving van drie naar twee renteverlagingen een groter risico zijn dan een verschuiving van de Fed naar vier renteverlagingen, volgens de bank.

Op dit moment zou het neutrale niveau van de federal funds rate rond 2,5 procent liggen, dus is er ruimte voor de Fed om de rente met 300 basispunten te verlagen, meent ING.

"Wij denken dat ze niet zo ver zullen willen gaan, gezien het vooruitzicht van een aanhoudend ruim begrotingsbeleid, ongeacht wie de presidentsverkiezingen in november wint, maar wij verwachten 125 basispunten aan verlagingen dit jaar, te beginnen in juni, met nog eens 100 basispunten [aan renteverlagingen] in 2025 naarmate de hoop op een zachte landing voor de economie toeneemt."

Rabobank is conservatiever en rekent op drie renteverlagingen van 25 basispunten in 2024, in juni, september en december.

Volgens marktanalisten van CMC Markets is er de afgelopen maanden veel discussie geweest over de neutrale rente en of deze echt hoger is dan wat de Fed heeft ingeschat, "wat een grote impact zou kunnen hebben op de rente en de aandelenmarkten."

Als de neutrale rente inderdaad hoger is en de markt het aantal verlagingen heeft overschat, kunnen de waarderingen voor aandelen te hoog blijken, waarschuwde CMC.

Verder worden woensdag nieuwe economische ramingen bekendgemaakt, maar die zullen vermoedelijk niet veel afwijken van de verwachtingen drie maanden geleden. Toen ging de Fed uit van een economische groei in 2024 van 1,4 procent en een inflatie van 2,4 procent.

ING verwacht dat de groei voor dit jaar licht neerwaarts wordt bijgesteld tot 1,3 procent en de verwachte groei voor volgend jaar juist opwaarts wordt aangepast, naar 1,7 procent. De Fed gaat vooralsnog uit van een groei van 1,5 procent in 2025.

De Fed maakt woensdagavond om 19.00 uur zijn rentebesluit bekend, met daarbij de nieuwe dot plot en actuele economische ramingen. Vanaf 19.30 uur geeft voorzitter Jerome Powell een toelichting.