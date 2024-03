Beursblik: Amerikaanse aandelen niet langer favoriet ten opzichte van Europese

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse aandelenbeurzen noteren net onder de recente recordniveaus, terwijl beleggers afwachten of de Federal Reserve woensdag zijn verwachting voor het aantal renteverlagingen dit jaar gaat bijstellen.

Analisten van JPMorgan zijn inmiddels echter minder gecharmeerd van Amerikaanse aandelen, althans, afgezet tegen Europese aandelen.

Een team onder leiding van Mislav Matejka publiceerde afgelopen weekend een rapport waarin de aanbeveling wordt geschrapt om overwogen te zijn in Amerikaanse aandelen, vergeleken met Europese. Daarvoor geeft de bank vijf redenen.

Ten eerste bleven Europese aandelen de afgelopen kwartalen al achter bij Amerikaanse, met een gemiddeld koersverlies ten opzichte van Wall Street van 14 procent sinds vorig jaar mei. Ook was de uitstroom van fondsen in 41 van de afgelopen 52 weken groter bij de Europese aandelen dan bij de Amerikaanse.

Aandelen uit de eurozone worden verhandeld tegen gemiddeld 13,3 keer de verwachte winst, terwijl Amerikaanse aandelen op 21 keer die voorziene winst staan genoteerd. Deze relatieve korting op Europese aandelen is groter dan op enig moment voor de coronacrisis, benadrukte JPMorgan.

De tweede reden is dat groei-aandelen al uitzonderlijk goed hebben gepresteerd, vergeleken met waarde-aandelen. Dat heeft de Amerikaanse beurzen, die rijk zijn aan grote technologiereuzen, sterk bevoordeeld. Het groeisegment is nu "uitgerekte handel met risico op een omkering, gezien de concentratie van het momentum", aldus de bankiers.

Weliswaar is dat risico dat het momentum omslaat er ook in Europa, maar als het gebeurt zal de potentiële impact altijd groter zijn voor de Amerikaanse markt, stelde JPMorgan.

De volgende reden is dat de economische activiteit in Europa, na een periode van achterblijvende prestaties, nu weer sterker is dan in de Verenigde Staten.

Dat hangt samen met het vierde punt, dat de economische activiteit en de aandelenmarkten in China tekenen van verbetering laten zien. Dat zal de exportgevoelige Europese beurzen kunnen helpen.

En dan is er het monetaire beleid. Typisch volgt de Europese Centrale Bank het voorbeeld van de Fed, maar in deze rentecyclus kan dat anders lopen, en dat zou aandelen in de eurozone helpen. "Ten opzichte van het piekmoment van duivigheid begin januari, toen verwacht werd dat de Fed dit jaar de rente sterker zou verlagen dan de ECB, is het nu de ECB waarvan men agressievere stappen verwacht", aldus JPMorgan.

Overigens stapt JPMorgan niet over op een overwogen advies voor eurozone-aandelen ten opzichte van aandelen uit de Verenigde Staten, omdat "het risico van een bredere terugval van de markt verhoogd is”.

Een economische recessie in de VS kan ook het sentiment in Europa laten verzuren. En zorgen over handelsprotectionisme in aanloop naar de presidentsverkiezingen in de VS kunnen een wissel trekken op het vertrouwen van beleggers wereldwijd.

"Gezien het bovenstaande kunnen de aandelenmarkten de komende maanden een stap terug doen, zowel omdat de groei teleurstelt, maar ook door aanhoudend hardnekkige inflatiecijfers en een Fed die de rente langer hoog houdt; dit kan het tegenovergestelde worden van een ideaal Goldilocks-scenario", aldus het team bij JPMorgan.