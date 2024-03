Bank of Japan maakt mogelijk einde aan negatieve rente Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De monetaire beleidsvergadering van de Bank of Japan dinsdag is een van de belangrijkste macro-evenementen voor beleggers deze week. Dit schreef ING in een vooruitblik. "De marktverwachting is sterk verdeeld" tussen een renteverhoging in maart en april, volgens de bank. De Japanse korte termijn rente staat al sinds februari 2026 op min 0,1 procent. "De kans op een renteverhoging in maart blijft toenemen, omdat grote bedrijven naar verwachting de lonen zullen verhogen als gevolg van de sterke bedrijfswinsten en het stimuleringsbeleid", zei ING. Bedrijven als Toyota, Honda, Nippon Steel en ANA Holdings hebben hun werknemers de grootste loonsverhoging in meer dan drie decennia beloofd. Volgens ING zijn de meningen van de BoJ-bestuursleden echter verdeeld, waarbij de mening van voorzitter Kazuo Ueda waarschijnlijk het belangrijkst is. Er is volgens ING weinig wat de Bank of Japan ervan weerhoudt om de rente te verhogen, afgezien van de trage particuliere consumptie. "Maar het is wel iets dat voorzitter Ueda afgelopen week in het Japanse parlement noemde als een grote zorg", volgens de economen, die van mening zijn dat de Japanse centrale bank vooral zal letten op een solide loongroei om de particuliere consumptie te stimuleren. Bovendien vereist het beëindigen van het negatieve rentebeleid nauwe beleidscoördinatie en consensus met de regering, "maar recente opmerkingen van de regering suggereren dat ze nog niet overtuigd is van het einde van de deflatie", aldus ING. Daarbij zou een renteverhoging in maart de verwachting van meer verhogingen in de nabije toekomst aanwakkeren, denkt ING, dat zelf rekening houdt met een renteverhoging door de Bank of Japan in april. Dinsdag zal de Japanse centrale bank vermoedelijk haar forward guidance wijzigen en het beleid om de rentecurve te controleren afschaffen, verwacht ING. Het kwantitatieve programma voor de aankoop van staatsobligaties blijft gehandhaafd, voorspelt de bank. Experts van Jefferies denken dat een renteverhoging van 10 basispunten naar 0,00 procent dinsdag een "milde marktreactie" zou uitlokken. Een grotere verhoging met 20 basispunten die de rente naar 0,1 procent brengt, "zou echter een heftigere reactie van de markt kunnen uitlokken", met het risico van een verkoopgolf van aandelen en een Japanse yen die in waarde stijgt, aldus Jefferies. De bank verwacht verder dat de Bank of Japan de rente dit jaar maximaal drie keer zal verhogen. Als de Japanse beleidsmakers worden gedwongen om sneller [de rente] te verhogen, "dan zouden de markten beginnen te destabiliseren", waarschuwt Jefferies. De Bank of Japan maakt dinsdagochtend rond 04.00 uur zijn rentebesluit bekend. Bron: ABM Financial News

