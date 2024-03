Futures voorspellen verdeelde opening Wall Street Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan maandag een verdeelde opening tegemoet. De futures op de S&P 500 noteerden rond het middaguur 0,4 procent hoger en ook de Nasdaq-futures noteerden in het groen. De Dow Jones index lijkt vooralsnog licht lager te zullen openen. Wall Street eindigde vrijdag in het rood en op weekbasis verloren de drie hoofdindexen ook terrein. Investment manager Simon Wiers van ING zag dat de Amerikaanse rente vrijdag iets opliep. Maandag noteerde de tienjaarsrente onverminderd hoog op 4,31 procent. Verder werden de koersuitslagen voor het weekend versterkt "door de grote expiratie van opties en futures", aldus Wiersma. Deze week staat vooral in het teken van het rentebesluit van de Federal Reserve. Een renteverlaging wordt nog niet verwacht, nu de inflatie hardnekkig blijft, iets dat de afgelopen week in actuele cijfers over de consumenten- en producentenprijzen werd bevestigd. De Fed maakt woensdag ook een nieuwe dot plot bekend. In december toonde deze nog drie renteverlagingen in 2024. "We verwachten een vergelijkbare reeks prognoses op de FOMC-vergadering van 20 maart", zeiden economen van ING in een vooruitblik. Maar gezien de spreiding van voorspellingen door individuele Fed-bestuurders, zouden slechts twee van de zes FOMC-leden af moeten wijken van de huidige prognose van 4,625 procent aan het einde van dit jaar, "om de mediaan van drie renteverlagingen te laten verschuiven naar twee of vier renteverlagingen in 2024", aldus ING. Daarbij zou een verschuiving van drie naar twee renteverlagingen een groter risico zijn voor de markten dan een verschuiving van de Fed naar vier renteverlagingen, volgens de bank. Op macro-economisch vlak is het maandag vrij rustig. Alleen het vertrouwen onder Amerikaanse huizenbouwers staat op de agenda. De euro/dollar handelde maandag rond lunchtijd licht hoger op 1,0900. WTI-olie kostte bijna 82 dollar per vat. Bedrijfsnieuws Boeing daalde maandag een procent in de voorbeurshandel. Een Boeing-toestel van United Airlines verloor vrijdag tijdens een binnenlandse vlucht een paneel, maar kon wel veilig landen. In januari was er een soortgelijk voorval met een Boeing 737 Max 9 van Alaska Air. Nu ging het om een ouder model. Toezichthouder FAA heeft een onderzoek ingesteld naar dit nieuwe incident. Eerder kwam al aan het licht dat bepaalde Boeing-toestellen bouten missen. De Amerikaanse justitie is inmiddels een strafrechtelijk onderzoek naar Boeing gestart. Adobe leverde vrijdag flink in na het openen van de boeken donderdagavond, waarbij vooral de outlook tegenviel. Het aandeel verloor 14 procent. Maandag lijkt het aandeel licht hoger te zullen openen. Groupon leverde vrijdag liefst 31 procent in, hoewel de resultaten beter waren dan verwacht en de aanbieder van voordeelcoupons ook positiever werd over het eigen voortbestaan. Maandag lijkt het aandeel vooralsnog beperkt te zullen herstellen. Slotstanden Wall Street De S&P 500 daalde vrijdag 0,7 procent op 5.117,09 punten, de Dow Jones index verloor 0,5 procent op 38.714,77 punten en de Nasdaq sloot 1,0 procent lager op 15.973,17 punten. Bron: ABM Financial News

