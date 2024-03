Valuta: dot plot Fed kan dollar hoger zetten Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse dollar zou deze week een positieve impuls kunnen krijgen van de Federal Reserve, bij het rentebesluit woensdagavond, wanneer blijkt dat de beleidsmakers nog maar twee renteverlagingen dit jaar verwachten. Dat stelde analist Lee Hardman van MUFG maandag. De Fed zal de rente woensdag naar verwachting ongemoeid laten, maar er is een mogelijkheid dat de 'dot plot', of de doorsnee verwachting van het aantal renteverlagingen door verschillende leden van de monetaire beleidscommissie, verschuift naar slechts twee renteverlagingen voor het einde van het jaar, in plaats van drie. Deze mogelijke verschuiving is het "belangrijkste opwaartse risico voor de dollar deze week, als de Amerikaanse rentemarkt daardoor zijn verwachtingen voor het aantal renteverlagingen door de Fed dit jaar verder omlaag schroeft", aldus Hardman. "Er hoeven maar twee leden te veranderen van drie naar twee verlagingen om de doorsnee dot te laten verschuiven." Hardman denkt zelf overigens dat de dot plot op 3 renteverlagingen zal blijven staan. De euro steeg maandag 0,16 procent tegenover de dollar op 1,0899. Maandagochtend waren er meevallende economische cijfer over de detailhandel en de industriële productie in China. De dollar noteerde maandag op 7,1980 Chinese yuan. Later in de week volgt een salvo rentebesluiten door de centrale banken van Japan, Australië, Turkije en het Verenigd Koninkrijk, naast die van de Fed. Bron: ABM Financial News

