Signify en Aalberts in het groen op licht hoger Damrak

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs noteerde maandag richting elf uur in het groen. De AEX steeg 0,3 procent naar 854,66 punten. Voorbeurs waren er cijfers uit China en die vielen mee. Zowel de detailhandelsomzet als de industriële productie steeg in de eerste twee maanden van dit jaar. Verder belooft het een relatief rustige dag te worden, maar later in de week wordt het drukker met een serie rentebesluiten. "Centrale banken staan deze week in de spotlight. We kunnen rekenen op een monetair besluit in China, Australië, Zwitserland, Indonesië, Noorwegen, Turkije, Taiwan, Rusland, Brazilië en Mexico", aldus marktanalist Erik-Jan van Harn van Rabobank. Bij de Fed woensdagavond verwacht Van Harn nog geen renteverlaging. De markt zal vooral willen horen wat de reactie van Jerome Powell is op de recent tegenvallende inflatiecijfers. Rabobank rekent nog altijd op een eerste renteverlaging in juni. “Maar de risico’s voor een vertraging zijn recent toegenomen.” Voor de Britten is het donderdag "wellicht wat minder spannend". De Bank of England heeft tijdens de vorige vergadering namelijk haar communicatie al veranderd. Het is dan ook onwaarschijnlijk dat dat donderdag weer gebeurt, denkt Van Harn. De Bank of Japan zal dinsdag de rente verhogen, zo verwacht een overgrote meerderheid van de markt. En zo komt er mogelijk een einde aan een negatieve rente, die in 2016 begon, aldus de analist van Rabobank. De euro/dollar steeg maandag naar 1,0896 en zowel de Amerikaanse tienjaarsrente als de Duitse Bund liep iets op. Olie werd vanochtend circa een procent duurder. Stijgers en dalers In de AEX ging DSM-Firmenich maandag aan de leiding met een koerswinst van 2,4 procent. Prosus en ArcelorMittal wonnen 1,6 en 1,8 procent, mogelijk profiterend van de gunstige cijfers uit China. Indexzwaargewicht ASML steeg 1,5 procent. Alleen UMG verloor meer dan een procent. Verder waren het vooral defensieve aandelen die in het rood stonden, zoals Unilever, KPN en Ahold Delhaize. In de AMX gingen Signify en Aallberts aan de leiding met winsten van 4,1 en 2,4 procent na gunstige analistenrapporten. Barclays zette Signify op de kooplijst en Degroof Petercam deed dit met Aalberts. Flow Traders en Galapagos verloren 1,0 en 0,7 procent. Bij de smallcaps speelde Ebusco zich in de kijker met een stijging van 4,7 procent. Sif won 3,0 procent en Heijmans 2,7 procent. CM.com daalde 6,6 procent nadat de oprichters vrijdagavond meldden dat ze hun belang gaan verkleinen. Jeroen van Glabbeek en Gilbert Gooijers, respectievelijk CEO en COO van CM.com, gaan hun belang van nu 25,4 procent verkleinen naar ongeveer 20 procent. Bron: ABM Financial News

