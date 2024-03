AEX hoger van start gegaan Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De AEX index koerste maandag kort na de beursgong 0,3 procent hoger naar 854,70 punten, terwijl de Midkap 0,8 procent won. Onder de hoofdaandelen wonnen Prosus en ASML meer dan een procent. UMG sloot de rij met een verlies van minder dan een procent. In de AMX koerste Signify acht procent hoger naar 27,98 euro. Barclays verhoogde het advies voor de verlichtingsspecialist van Onderwogen naar Overwogen en het koersdoel ging daarbij omhoog van 29,00 naar 32,00 euro. "We zien weinig reden om structureel positiever te worden. Dus dit [koopadvies] is meer een inzet op een cyclisch herstel", aldus analist James Winchester. Aalberts won daarnaast twee procent. In de AScX won Ebusco 3,5 procent. CM.com verloor daarentegen 2,4 procent. Oprichters Jeroen van Glabbeek en Gilbert Gooijers, respectievelijk CEO en COO van CM.com, gaan hun belang in het techbedrijf verkleinen. Zij willen ieder hun belang van nu 25,4 procent verkleinen naar ongeveer 20 procent. Dit zal geleidelijk gebeuren tussen nu en 2030. Elk kwartaal willen zij samen ongeveer 100.000 aandelen verkopen. Bron: ABM Financial News

