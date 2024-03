Opnieuw staking bij NXP Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Medewerkers van chipmaker NXP gaan opnieuw staken na vastgelopen cao-onderhandelingen over onder meer een beter loon. Dit maakte vakbond FNV maandag bekend. Vorige week dinsdag werd het werk al voor 24 uur stilgelegd. Nu is er met ingang van dinsdagochtend een staking van 48 uur aangekondigd. Er zijn volgens FNV ongeveer 3.000 NXP-medewerkers in Nederland, zowel hoog- als laagopgeleid, waarvan er veel op de productlocatie in Nijmegen werken. FNV Metaal eist dat de inflatie gecompenseerd wordt en daarvoor moeten de lonen met 9 procent omhoog. NXP wil volgens de vakbond voorlopig niet verder gaan dan 4 procent op jaarbasis. Verder wil de bond dat er een bonus van 8 procent komt voor alle medewerkers op basis van vooraf gestelde criteria. "Ook daar heeft de directie van de chipmaker geen trek in", aldus FNV. Eerder waarschuwde NXP dat een staking grote gevolgen kan hebben voor nieuwe investeringsplannen in Nederland. Bron: ABM Financial News

