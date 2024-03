Berenberg verlaagt koersdoel Basic-Fit Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Basic-Fit

(ABM FN-Dow Jones) Berenberg heeft het koersdoel voor Basic-Fit verlaagd van 39,00 naar 37,00 euro, na de teleurstellende vooruitblik op 2024 bij de jaarcijfers vorige week, maar handhaafde wel het koopadvies. Dat bleek maandag uit een analistenrapport. De verwachting van 173 te openen fitnessclubs in 2024 was lager dan verwacht, en dat drukte de koers van het aandeel met zo'n 15 procent na de bekendmaking. De resultaten van Basic-Fit in 2023 waren echter solide en conform verwachting, zei analist Tore Fangmann maandag. Ook wordt het lagere aantal te openen clubs gecompenseerd door een hoger verwacht rendement per lid per maand, zodat de omzetverwachting van Berenberg voor 2024 niet wijzigde. Voor de jaren daarna ging die wel iets omlaag. Volgens Fangmann was de koersafstraffing van Basic-Fit vorige week overdreven. "De zwakkere outlook leidt zeker tot een verlaging van de consensus voor 2024 en 2025, maar niet voldoende om een koersval van 15 procent te rechtvaardigen." Het aandeel Basic-Fit sloot vrijdag op 19,88 euro. Bron: ABM Financial News

