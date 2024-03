AEX start handelsweek vermoedelijk nipt hoger

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat maandag vermoedelijk hoger van start. Futures op de AEX index wezen ongeveer een uur voor de beursgong op een winst van 0,1 procent.

Afgelopen week daalde de AEX onder druk van de halfgeleideraandelen ASML, ASMI en Besi op weekbasis nog met 1,2 procent naar een slotstand van 851,78 punten. De Euro Stoxx 50 index sloot op weekbasis juist licht in het groen, terwijl op Wall Street de S&P 500 de handelsweek min of meer vlak eindigde.

De beurskoersen zijn volgens investment manager Simon Wiersma van ING wat volatieler geworden. "Beleggers zijn na de rally in de afgelopen maanden op zoek naar achterblijvers, vandaar dat er hier een daar wat sectorrotatie plaatsvindt", aldus de expert van de bank. Aandelen van autoproducenten zaten vrijdag in de lift, net als de financials.

De steun die de markt de afgelopen maanden kreeg van de stijging van de grootste Amerikaanse techaandelen, begint juist af te nemen, zei marktstrateeg Anthony Saglimbene van Ameriprise.

Afgelopen week draaide het vooral om de Amerikaanse inflatiecijfers. Op jaarbasis kwam de inflatie in februari uit op 3,2 procent, terwijl de kerninflatie uitkwam op 3,8 procent. De Federal Reserve streeft naar een inflatie van circa twee procent. Woensdag laat de Federal Reserve de rente naar verwachting ongemoeid.

"Met deze percentages neemt de kans op een renteverlaging later dan juni in elk geval toe", zei marktanalist Philips Marey van Rabobank tegen ABM Financial News.

De Amerikaanse Treasury met een looptijd van 10 jaar steeg op weekbasis van 4,07 procent naar 4,32 procent. Onder meer door die oplopende rentes stokte de opmars van de internationale aandelenmarkten de afgelopen week, maar veel analisten zien vooralsnog weinig beren op de weg, gelet op onder meer het positieve verloop van het bijna afgeronde cijferseizoen, en de renteverlagingen die later dit jaar nog steeds in het verschiet liggen.

Bank Edmond de Rothschild waarschuwde er evenwel voor dat vooral Amerikaanse aandelen fors gewaardeerd zijn. "De kunstmatige intelligentie-rage en de internetzeepbel [van rond de millenniumwisseling] hebben één ding gemeen: enorme winstgroeiverwachtingen. Maar er is ook een groot verschil. Nu is er sprake van een beginnend winstmomentum, die in ieder geval enthousiasme rechtvaardigt", zei investment officer Benjamin Melman.

"Nvidia handelt rond een koers-winstverhouding van 36, een stevige waardering, maar geen zware overdrijving voor een snelle groeier", voegde hij toe.

Aziatische beurzen in het groen met Nikkei als uitschieter

De absolute koploper in Azië vanochtend was de Japanse Nikkei index met een stijging van 2,7 procent, terwijl de winsten voor Seoel, Hongkong en Shanghai beperkt bleven tot circa een half procent.

Afgelopen week deed de Japanse beurs juist nog een stapje terug. Economen gepolst door Reuters voorzien dat de Bank of Japan dinsdag voor het eerst sinds 2007 zijn negatieve rentebeleid zal verlaten. Er wordt gerekend op een verhoging van -0,1 procent naar 0,0 procent.

Aziatische beleggers reageerden onder meer verheugd op meevallende Chinese detailhandelsverkopen. De verkopen stegen in de afgelopen twee maanden met 5,5 procent op jaarbasis. De industriële productie steeg daarnaast in januari en februari met 7,0 procent op jaarbasis, na een stijging van 6,8 procent in december

De Amerikaanse olie-future koerste vanochtend 0,5 procent hoger naar 81,46 dollar per vat, na al een stijging van vier procent afgelopen week op weekbasis in New York.

Het in Parijs gevestigde IEA zei donderdag dat het een groei voorziet van de vraag naar olie van 1,3 miljoen vaten per dag, waar eerder werd gerekend op een groei van 1,2 miljoen vaten per dag.

Aanvallen op de Russische energie-infrastructuur en de aanhoudende oorlog tussen Israël en Hamas droegen ook bij aan de stijging van de olieprijzen in de afgelopen week, aldus analisten.

Beleggers hebben vandaag onder meer oog voor de definitieve inflatiecijfers in de eurozone in februari.

Bedrijfsnieuws

Berenberg verlaagde naar aanleiding van de cijfers van vorige week het koersdoel voor Basic-Fit van 39,00 naar 37,00 euro, maar handhaafde het koopadvies.

Oprichters Jeroen van Glabbeek en Gilbert Gooijers, respectievelijk CEO en COO van CM.com, gaan hun belang in het techbedrijf verkleinen. Zij willen ieder hun belang van nu 25,4 procent verkleinen naar ongeveer 20 procent. Dit zal geleidelijk gebeuren tussen nu en 2030. Elk kwartaal willen zij samen ongeveer 100.000 aandelen verkopen.

ForFarmers wil Marloes Roetgerink voordragen als nieuwe CFO. Roetgerink zal naar verwachting op 1 juni dit jaar starten. Zij werkte eerder voor Heineken en de laatste tien jaar was zij in verschillende functies werkzaam voor FrieslandCampina.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 daalde vrijdag 0,7 procent op 5.117,09 punten, de Dow Jones index verloor 0,5 procent op 38.714,77 punten en de Nasdaq sloot 1,0 procent lager op 15.973,17 punten.