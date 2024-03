Aziatische beurzen in het groen met Nikkei als uitschieter Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Aziatische beurzen noteerden maandag eensgezind hoger. De absolute koploper in Azië vanochtend was de Japanse Nikkei index met een stijging van 2,5 procent, terwijl de winsten voor Seoel, Hongkong en Shanghai beperkt bleven tot circa een half procent. Afgelopen week deed de Japanse beurs juist nog een stapje terug. Economen gepolst door Reuters voorzien dat de Bank of Japan dinsdag voor het eerst sinds 2007 zijn negatieve rentebeleid zal verlaten. Er wordt gerekend op een verhoging van -0,1 procent naar 0,0 procent. Op Wall Street stonden de hoofdindices vrijdag onder druk. De steun die de markt de afgelopen maanden kreeg van de stijging van de grootste Amerikaanse techaandelen, begint af te nemen, zei marktstrateeg Anthony Saglimbene van Ameriprise. Door tegenvallende inflatiedata rekenen beleggers bovendien niet op een renteverlaging door de Federal Reserve woensdag. De Amerikaanse olie-future koerste vanochtend 0,5 procent hoger naar 81,46 dollar per vat, na al een stijging van vier procent afgelopen week op weekbasis in New York. Het in Parijs gevestigde IEA zei donderdag dat het een groei voorziet van de vraag naar olie van 1,3 miljoen vaten per dag, waar eerder werd gerekend op een groei van 1,2 miljoen vaten per dag. Aanvallen op de Russische energie-infrastructuur en de aanhoudende oorlog tussen Israël en Hamas droegen ook bij aan de stijging van de olieprijzen in de afgelopen week, aldus analisten. De Europese beurzen lijken zich op te maken voor een iets hogere opening. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.