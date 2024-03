Europese beurzen openen naar verwachting hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan maandag een hogere opening tegemoet.

IG voorziet een openingswinst van 46 punten voor de Duitse DAX en een plus van 14 punten voor de Franse CAC 40. De Britse FTSE lijkt 7 punten hoger te openen.

De aandelenmarkten in Europa zijn vrijdag overwegend lager geëindigd. Op weekbasis wonnen de DAX en Stoxx Europe 600 wel terrein.

Het was vrijdag 'quadruple witching', waarbij opties en futures op indices en individuele aandelen expireerden. Dit zorgde voor meer volatiliteit.

De obligatierentes in zowel de VS als Europa liepen donderdag al op na het verschijnen van de producentenprijzen. De Duitse tienjaarsrente steeg vrijdag naar 2,44 procent.

De index van eurostaatsobligaties staat dit jaar vooralsnog in de min, volgens Simon Wiersma van ING. "Aandelen presteren tot nu toe duidelijk beter en we verwachten dat dit nog wel even doorzet", aldus de investment manager.

De Franse inflatie kwam in februari zowel op jaar- als op maandbasis hoger uit dan eerder was berekend, zo bleek vrijdag uit de definitieve calculaties bij Insee, het Franse bureau voor de statistiek. De consumentenprijzen stegen met 3,0 procent op jaarbasis en 0,9 procent op maandbasis tegen respectievelijk met 2,9 en 0,8 procent in de eerste berekening en 3,1 procent en een daling met 0,2 procent een maand eerder.

Analist Corné van Zeijl van Cardano verwacht dat de ECB in juni de rente zal gaan verlagen, mede gezien de uitspraken van Klaas Knot gisteren. De economie in Europa staat er volgens Van Zeijl niet zo goed voor, terwijl de inflatie snel de goede kant op gaat. Dit biedt ruimte voor een renteverlaging, volgens de marktkenner.

Bedrijfsnieuws

Aandelen van Europese autofabrikanten zaten vrijdag in de lift, net als financials. Halfgeleideraandelen stonden juist onder druk in Europa. Mogelijk hadden de chippers last van berichtgeving dat China fabrikanten van elektrische auto's aanmoedigt minder chips in het buitenland te kopen en meer Chinese chips in zijn auto's te stoppen. STMicroelectronics daalde 3,4 procent en Infineon 6,0 procent. ASML verloor 2,6 procent.

BNP Paribas overweegt een overname van het belang van het Chinese conglomeraat Fosun International in de Belgische verzekeraar Ageas. Fosun heeft een belang van ongeveer 10 procent in Ageas. Het aandeel Ageas sloot 1,7 procent hoger in Brussel en BNP Paribas steeg 1,6 procent in Parijs.

Swisscom gaat Vodafone Italia overnemen. De Zwitsers betalen voor de aandelen 8 miljard euro. Daarmee wordt Vodafone Italia gewaardeerd op 5,1 keer de EBITDA na leases. Swisscom verwacht met de acquisitie voor 600 miljoen euro aan synergievoordelen te kunnen realiseren. Swisscom sloot vrijdag 4,9 procent hoger in Zürich, Vodafone Group eindigde 5,7 procent in de plus in Londen.

Vonovia boekte door afwaarderingen een miljardenverlies in 2023. In het afgelopen jaar boekte het Duitse vastgoedbedrijf een verlies van bijna 6,8 miljard euro. Dat betekende een vertienvoudiging van het verlies in 2022. Het aandeel Vonovia sloot bijna 11 procent lager in Frankfurt. Sectorgenoot Unibail-Rodamco-Westfield daalde 1,7 procent in Parijs.

Salzgitter gaf een redelijk positieve outlook af volgens analisten van Citi en wist de schuld terug te dringen. Het aandeel daalde licht.

ING verlaagde het advies voor Ahold Delhaize van Kopen naar Houden met een koersdoelverlaging van 32,50 naar 29,00 euro. Het aandeel sloot in Amsterdam licht lager.

Euro STOXX 50 4.998,79 (+0,1%)

STOXX Europe 600 504,80 (-0,3%)

DAX 17.936,65 (-0,03%)

CAC 40 8.164,35 (+0,04%)

FTSE 100 7.727,42 (-0,2%)

SMI 11.676,13 (-0,4%)

AEX 851,78 (-0,8%)

BEL 20 3.684,20 (-0,2%)

FTSE MIB 33.940,03 (+0,5%)

IBEX 35 10.597,90 (+1,0%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street gaat maandag een groene opening tegemoet, nadat de Amerikaanse beurzen vrijdag lager zijn geëindigd. Op weekbasis verloren de drie indexen ook terrein.

De steun die de markt de afgelopen maanden kreeg van de stijging van de zogenaamde Big Tech-aandelen, begint af te nemen, zei marktstrateeg Anthony Saglimbene van Ameriprise.

Wall Street blijft ondertussen bezorgd over de hoge inflatie in de Verenigde Staten. Donderdag bleek dat de Amerikaanse producentenprijzen afgelopen maand harder zijn gestegen. De Amerikaanse tienjaarsrente steeg vrijdag naar 4,32 procent.

Volgens Bank Edmond de Rothschild zitten Amerikaanse aandelen in een zeepbel. "De AI-rage en de internetzeepbel hebben één ding gemeen: enorme winstgroeiverwachtingen. Maar het verschil is dat er in ieder geval al een beginnend winstmomentum is dat het enthousiasme rechtvaardigt", zei investment officer Benjamin Melman. "Nvidia handelt rond een koers-winstverhoudingen van 36, een veeleisende waardering, maar geen onmogelijk doel voor een high-growth-stock", voegde hij toe.

Later deze week komt de Federal Reserve met zijn rentebesluit. Wijzigingen worden niet verwacht maar de nieuwe dot plot en economische ramingen zijn voor de markt wel interessant.

"Hoewel er weinig vooruitzicht is op een onmiddellijke beleidswijziging, denkt de Federal Reserve dat het waarschijnlijk gepast is om de rente te verlagen en haar beleid later dit jaar meer neutraal te maken, aangenomen dat de cijfers meewerken", zeiden economen van ING in een vooruitblik.

"Het monetaire beleid is restrictief en wij zien ruimte voor de Fed om de rente dit jaar met 125 basispunten te verlagen, te beginnen in juni", aldus ING.

Op macro-economisch vlak werd vrijdag bekend dat de Empire State index in maart flink is gedaald, van -2,4 tot -20,9. Vooraf werd door economen gemiddeld gerekend op een stand van 7,0 negatief.

De Amerikaanse importprijzen stegen in februari met 0,3 procent, na een stijging met 0,8 procent een maand eerder. De stijging in februari was gelijk aan de verwachting van economen vooraf. De exportprijzen stegen met 0,8 procent op maandbasis.

Verder steeg de industriële productie in de VS in februari met 0,1 procent. Economen rekenden op een ongewijzigd productieniveau.

Het consumentenvertrouwen zoals gemeten door de Universiteit van Michigan daalde licht. De index voor het consumentenvertrouwen daalde van 76,9 naar 76,5.

"Na sterke stijgingen tussen november 2023 en januari 2024 is het consumentenvertrouwen gestabiliseerd", volgens Joanne Hsu van de Universiteit van Michigan.

De inflatieverwachting voor de komende 12 maanden stabiliseerde op 3,0 procent en de inflatieverwachting voor de komende 5 jaar kwam uit op 2,9 procent, ook gelijk aan het niveau eind februari.

De olieprijzen bereikten donderdag nog het hoogste niveau in 2024. Vrijdag werd WTI-olie iets goedkoper. Op weekbasis werd WTI wel zo'n 4 procent duurder, gesteund door een daling van de Amerikaanse ruwe olievoorraden en een optimistisch bericht van het Internationaal Energieagentschap, dat een sterkere vraag naar olie verwacht in 2024. Ook geopolitieke spanningen stuwden de ruwe olieprijzen.

Bedrijfsnieuws

Adobe sloot bijna 14 procent lager, nadat het softwarebedrijf donderdag een omzetverwachting gaf voor het lopende kwartaal die achterbleef bij de verwachtingen.

Groupon heeft in het vierde kwartaal, ondanks een lagere omzet, wel winst gemaakt en de resultaten waren beter dan verwacht. De online aanbieder van voordeelcoupons meldde ook dat de liquiditeit is verbeterd. Het bedrijf twijfelt daardoor niet langer aan zijn voortbestaan. Het aandeel daalde vrijdag toch zo'n 31 procent.

American Vanguard wil in 2024 weer groeien. De producent van landbouwchemicaliën en systemen voor de afgifte van pesticiden eindigde 22 procent hoger.

Cardlytics steeg liefst 77 procent, nadat het digitale advertentiebedrijf een beter dan verwachte vooruitblik gaf voor het lopende kwartaal.

Softwarebedrijf Smartsheet voorspelde donderdag een vertraging van de omzetgroei in het volgende fiscale jaar. Het aandeel verloor 7 procent.

Ulta Beauty voorziet een lager dan verwachte jaarwinst en zei dat het een groeivertraging in de schoonheidsindustrie verwacht. Het aandeel daalde ruim 5 procent.

S&P 500 index 5.117,09 (-0,7%)

Dow Jones index 38.714,77 (-0,5%)

Nasdaq Composite 15.973,17 (-1,0%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden maandag hoger, waarbij vooral de winst van de beurs in Japan opviel. Later deze week komt de Bank of Japan met een rentebesluit.

In China stegen de detailhandelsverkopen en de industriële productie sterker dan voorzien.

Nikkei 225 39.670,60 (+2,5%)

Shanghai Composite 3.072,80 (+0,6%)

Hang Seng 16.788,66 (+0,4%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde vanochtend op 1,0886. Vrijdagavond noteerde het muntpaar op 1,0891.

USD/JPY Yen 149,11

EUR/USD Euro 1,0886

EUR/JPY Yen 162,32

MACRO-AGENDA:

04:00 Detailhandelsverkopen - Januari-Februari (Chi)

04:00 Industriële productie - Januari-Februari (Chi)

11:00 Inflatie - Februari def. (eur)

11:00 Handelsbalans - Januari (eur)

15:00 Vertrouwen huizenbouwers - Maart (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

- Geen agendapunten