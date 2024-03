Focus op rentebesluiten aankomende week

(ABM FN-Dow Jones) Aankomende week staat in het teken van diverse rentebesluiten, onder meer van de Federal Reserve, de Bank of Japan en de Bank of England.

De centrale bank van Japan trapt af op dinsdag. In aanloop naar het rentebesluit liep de yen al flink op, vanwege de verwachting dat de centrale bank spoedig de rente zal verhogen en daarmee een einde maakt aan de negatieve rente.

Vorige week liet beleidsmaker Junko Nakagawa nog weten dat de inflatiedoelstelling in zicht komt.

De markt lijkt nog erg verdeeld over het moment van de eerste renteverhoging, al lijkt het er volgens ING steeds meer op dat een eerste verhoging volgende week al kan plaatsvinden. Grote bedrijven verwachten de lonen snel te kunnen verhogen na de sterke bedrijfswinsten. Onder meer Toyota, Honda en Nippon Steel hebben werknemers de grootste loonsverhoging in meer dan 30 jaar voorgesteld, merkte ING op.

"Er is dus weinig wat in de weg staat de rente te verhogen in het huidige macro-economische klimaat, los van de private consumptie", aldus ING. Vrijdag staan nieuwe inflatiecijfers in Japan op de agenda.

ING verwacht dat de Reserve Bank of Australia dinsdag de rentes ongemoeid laat, net als de centrale banken van China, Taiwan en Indonesië.

De Federal Reserve komt op woensdag ook met een rentebesluit. Ook daarvan wordt verwacht dat er geen aanpassingen worden gedaan aan het monetaire beleid.

"Aangezien de Fed een recessie wil voorkomen, zijn we van mening dat de bank goed gepositioneerd is om het monetaire beleid nog voor de zomer wat te verruimen", aldus economen van ING. De bank verwacht een verlaging van in totaal 125 basispunten dit jaar, waarbij de eerste verlaging in juni kan komen. In 2025 kan er nog eens voor 100 basispunten verlaagd worden, is de verwachting van ING.

Met het oog op de conditie van de Amerikaanse economie kunnen beleggers donderdag uitkijken naar de leidende indicatoren.

De Bank of England zal vermoedelijk ook de rentes ongemoeid laten. Toch zijn er steeds meer geluiden dat de Bank of Engeland de rentes in een hoger tempo moet verlagen om de kwetsbare Britse economie te ondersteunen.

Afgelopen woensdag bleek uit cijfers dat de Britse economie in januari wat herstelde. "Ondanks een positieve start van het jaar, blijft de Britse economie kwetsbaar", zo stelde beleidsmaker Roger Barker van het Institute of Directors, een overkoepelende organisatie voor ondernemers en bedrijfsleiders.

Naast de nodige rentebesluiten, staan er nog Europese inflatiecijfers, de Duitse ZEW en Ifo-index en de Duitse producentenprijzen op het menu. Richting het einde van de week zijn er samengestelde inkoopmanagersindices uit onder meer de eurozone, VS en Japan, naast de Philadelphia Fed-index.

Bedrijfscijfers zijn er van onder meer General Mills, Micron Technology, FedEx en Nike.

In Nederland komen smallcaps Avantium, Cabka, Marel en Eurocommercial Properties met cijfers.

In Brussel zal de aandacht uitgaan naar de resultaten van IBA.