Record AEX raakt uit zicht

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is afgelopen week gedaald. Bij een slot van 851,78 punten op vrijdag, verloor de AEX op weekbasis 1,2 procent. Op een slot van 861,96 punten een week eerder, steeg de hoofdindex op weekbasis toen 0,9 procent. In diezelfde week werd ook een 'all time high' bereikt van bijna 869 punten.

De beurskoersen zijn volgens investment manager Simon Wiersma van ING wat volatieler geworden. "Beleggers zijn na de rally in de afgelopen maanden op zoek naar achterblijvers, vandaar dat er hier een daar wat sectorrotatie plaatsvindt", aldus de expert van de bank.

Afgelopen week draaide het vooral om de Amerikaanse inflatiecijfers. In februari stegen de consumentenprijzen in de Verenigde Staten met 0,4 procent op maandbasis, na een stijging van 0,3 procent in de maand ervoor. Op jaarbasis kwam de inflatie in februari uit op 3,2 procent, terwijl de kerninflatie uitkwam op 3,8 procent.

Vooraf werd gerekend op een inflatie van 3,1 procent in februari en een kerninflatie van 3,7 procent. In januari stegen de consumentenprijzen met 3,1 procent en kwam de kerninflatie uit op 3,9 procent.

"Met deze percentages neemt de kans op een renteverlaging later dan juni in elk geval toe", zei marktanalist Philips Marey van Rabobank tegen ABM Financial News.

In een interview met ABM Financial News merkte Bernard Keppenne, hoofdeconoom bij CBC Banque, op dat "deze cijfers bevestigen dat de inflatie langzaam zal dalen en dat de Fed daarom voorzichtig zal blijven en de rente niet zal verlagen voor juni". Ook daarna zal de Fed volgens Keppenne voorzichtig opereren. "Voor de financiële markten verandert er niet zo veel", zei de econoom van CBC Banque. "De rente gaat dalen, wat de aandelenmarkten ondersteunt."

Marey wees donderdag ook op de producentenprijzen in de VS. Die stegen in februari met 0,6 procent op maandbasis, waar een toename van 0,3 procent was voorzien en na een stijging met 0,3 procent in januari. De kerninflatie kwam uit op 0,4 procent op maandbasis, van 0,6 procent een maand eerder.

"De producentenprijzen zijn voor de Fed niet van doorslaggevende betekenis. Maar ondanks die secundaire betekenis, passen de cijfers wel in de zogeheten overshoot en het stugge beeld die de Amerikaanse inflatiedata momenteel kenmerken", aldus Marey.

De detailhandelsverkopen in de VS stegen afgelopen maand met 0,6 procent, waar een toename met 0,8 procent was voorspeld. In januari daalden de detailhandelsverkopen nog met 1,1 procent.

Volgende week neemt de Fed een rentebesluit en de markt gelooft vrijwel unaniem dat de rente dan nog niet verlaagd zal worden. Voor juni wordt die kans nu ingeschat op ongeveer 60 procent. Rabobank verwacht dat de Fed de rente dit jaar drie keer met 25 basispunten verlaagt; in juni, september en december.

Inflatiecijfers uit Duitsland lieten afgelopen week een daling zien. De inflatie koelde in februari af tot 2,5 procent op jaarbasis, het laagste niveau sinds juni 2021. De inflatie was in januari nog 2,9 procent en 3,7 procent in december. In Frankrijk kwam de inflatie in februari juist hoger uit dan eerder verwacht.

De euro/dollar noteerde vrijdag op 1,0895 en daarmee op weekbasis ongeveer een half procent lager. Een vat WTI-olie kostte vrijdag 81 dollar en werd daarmee op weekbasis ruim 3 procent duurder. Donderdag bereikte de ruwe olieprijs het hoogste punt van dit jaar. Het Internationaal Energieagentschap verhoogde in zijn maandrapport de verwachte vraag naar olie voor dit jaar, maar denkt ook dat het OPEC-aanbod lager uit zal komen.

Stijgers en dalers

Banken deden afgelopen week goede zaken in de AEX. ING ging aan kop met een winst van 4,2 procent. ABN AMRO won 2,3 procent. Halfgeleiders stonden juist onder druk en belandden onderaan. ASML was hekkensluiter met een verlies van 7,1 procent. ASMI daalde op weekbasis 4,2 procent. Mogelijk hadden de chippers last van berichtgeving dat China fabrikanten van elektrische auto's aanmoedigt minder chips in het buitenland te kopen en meer Chinese chips in zijn auto's te stoppen.

Besi leverde afgelopen week 5,3 procent in. Goldman Sachs verlaagde het koersdoel van 189,00 euro naar 170,00 euro, maar handhaafde het koopadvies. De Amerikaanse zakenbank refereerde daarbij aan recente mediaberichten, waarin wordt gesteld dat de nieuwe industriestandaard voor verpakkingen in de chipsector HBM5 zal worden, in plaats van HMB4. Deze ontwikkeling kan op korte termijn negatief uitpakken voor de vraag naar Besi's innovatieve technologie op het gebied van 'hybrid bonding', aldus Goldman, dat ook de omzettaxaties voor Besi verlaagde.

Shell heeft zijn doelstelling voor de reductie van CO2-emissies tot en met 2030 verlaagd tot minimaal 15 procent, in plaats van de eerdere doelstelling van 20 procent, zo bleek afgelopen week uit een strategie-update voor de energietransitie in 2024. Het aandeel steeg op weekbasis 2,6 procent.

IMCD daalde afgelopen week licht ondanks een koopadvies van Berenberg. Analisten van Berenberg noemden het aandeel IMCD "terecht duur", want het bedrijf presteert als beste in de sector. Ook is de staat van dienst qua overnames sterk. De autonome brutowinstgroei ligt hoger dan bij sectorgenoten als Brenntag en Univar en Berenberg verwacht dat dit in de toekomst niet zal veranderen.

Ahold Delhaize verloor 1,6 procent op weekbasis, nadat ING het aandeel van de kooplijst haalde.

ArcelorMittal steeg afgelopen week juist 1,4 procent. De staalreus neemt een groot belang van circa 28 procent in de Franse buizenfabrikant Vallourec. Daarvoor betaalt de staalreus ongeveer 955 miljoen euro.

Sectorgenoot Aperam deed goede zaken in de AMX, met een plus op weekbasis van 4,2 procent. Allfunds ging afgelopen week aan kop met een winst van 5,5 procent.

Alfen daalde juist 5,0 procent op weekbasis, ondanks een positief verhaal van beursgoeroe Geert Schaaij van Beursgenoten over het aandeel.

Just Eat Takeaway won afgelopen week 2,5 procent. De nieuwe EU-regels voor platformwerknemers zoals maaltijdbezorgers en taxidiensten hebben vermoedelijk een beperkte impact op de resultaten van Just Eat Takeaway, zo schreven analisten van Deutsche Bank dinsdag in een rapport. De Europese Unie besloot maandag tot het aanpakken van schijnzelfstandigheid bij platformbedrijven. KBC Securities zette een koopadvies op het aandeel. De maaltijdbezorger behaalt toonaangevende marges in Noord-Europa. Na de pandemie herstelden de marges snel, dankzij kostenbesparingen en efficiëntieverbeteringen, aldus KBC. Deze trend zal zich ook in 2024 voortzetten, voorzien de analisten, met een positieve vrije kasstroom als resultaat. Dat biedt, in combinatie met de sterke balans, ook ruimte voor een extra aandeelhoudersrendement, denken de analisten.

Basic-Fit verloor bijna 16 procent op weekbasis na cijfers. ING vindt de outlook voor dit jaar tegenvallen, vooral op het vlak van de ledenaanwas. Al met al zijn de cijfers conform verwachting, maar de outlook was een teleurstelling, concludeerde Degroof Petercam.

JDE Peet's verloor afgelopen week 1,1 procent. Het vertrek van CEO Fabien Simon bij JDE Peet's is een goede ontwikkeling, maar het zal nog even duren alvorens er een nieuwe CEO is gevonden, zo schreven analisten van ING maandag. Per 1 april wordt Simon opgevolgd door Luc Vandevelde, maar op tijdelijke basis. JDE is de zoektocht naar een permanente CEO gestart. "Dat duurt doorgaans 6 tot 9 maanden", aldus ING.

In de AScX daalde Pharming afgelopen week bijna een procent na cijfers. Het bedrijf rekent ook voor 2024 op een dubbelcijferige omzetgroei. Pharming haalt zijn omzet uit steeds meer landen en zal zich de komende jaren verder ontwikkelen tot een winstgevend internationaal bedrijf, dankzij de vele groeikansen voor zijn nieuwe middel Joenja, zei CEO Sijmen de Vries van het Leidse farmaciebedrijf in gesprek met ABM Financial News.

Sif steeg 5,9 procent op weekbasis. De funderingsspecialist presteerde in 2023 conform de eigen verwachting, maar waarschuwde ook voor tegenwind in 2024. ING noemde de outlook voor dit jaar flink lager dan zijn eigen taxaties.

Vivoryon verloor vorige week circa 94 procent van zijn waarde nadat een klinisch onderzoek naar het middel varoglumastat tegen de ziekte van Alzheimer geen statistisch significante verbetering liet zien op cognitief gebied. Daarmee werd het primaire doel niet gehaald. Het aandeel wist afgelopen week met ruim 9 procent te herstellen. Wel stapte een deel van de raad van commissarissen op.

CM.com verloor op weekbasis 3 procent. ING verlaagde het koersdoel van 12,00 tot 10,50 euro, maar met een ongewijzigde koopaanbeveling. ING houdt er rekening mee dat het bedrijf de brutowinst de komende jaren sterk kan laten groeien met jaarlijks gemiddeld 14 procent tot en met 2026. Vrijdagavond kwam CM.com met meer nieuws. Oprichters Jeroen van Glabbeek en Gilbert Gooijers, respectievelijk CEO en COO van CM.com, gaan hun belang in het techbedrijf verkleinen. Zij willen ieder hun belang van nu 25,4 procent verkleinen naar ongeveer 20 procent. Dit zal geleidelijk gebeuren tussen nu en 2030. Elk kwartaal willen zij samen ongeveer 100.000 aandelen verkopen.

Lucas Bols won ruim 3 procent. De destillateur heeft circa 20 miljoen euro opgehaald met de plaatsing van nieuwe aandelen bij verschillende private partijen. Ebusco was hekkensluiter in de AScX, met een verlies van 6 procent.

Onward Medical is toegelaten tot het nieuwe TAP-programma van de Amerikaanse FDA voor de ontwikkeling van BCI-technologie. Dit maakte het bedrijf dat zich bezighoudt met medische technologie gericht op patiënten met dwarslaesies maandagochtend bekend. Degroof Petercam noemde dit goed nieuws, maar het heeft nog geen impact op de taxaties en waardering. Het aandeel steeg afgelopen week ruim 14 procent.

Envipco steeg 9,4 procent. De fabrikant van statiegeldmachines plaatste afgelopen week voor 300 miljoen Noorse kroon, of circa 26 miljoen euro aan nieuwe aandelen bij gekwalificeerde aandeelhouders.