Oliemarkten nemen adempauze richting weekend

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is vrijdag licht gedaald, nadat een dag eerder nog het hoogste niveau dit jaar werd aangetikt. Bij een settlement van 81,04 dollar werd een vat West Texas Intermediate 0,3 procent goedkoper. De prijs voor een vat Brent daalde eveneens licht ten opzichte van donderdag.

Op weekbasis werd WTI bijna 4 procent duurder, gesteund door een daling van de Amerikaanse ruwe olievoorraden en een optimistisch bericht van het Internationaal Energieagentschap, dat een sterkere vraag naar olie verwacht in 2024. Ook geopolitieke spanningen stuwden de ruwe olieprijzen.

Het in Parijs gevestigde IEA zei donderdag dat het een groei voorziet van de vraag naar olie van 1,3 miljoen vaten per dag, waar eerder werd gerekend op een groei van 1,2 miljoen vaten per dag.

Aanvallen op de Russische energie-infrastructuur en aanhoudende onzekerheid over de oorlog tussen Israël en Hamas droegen ook bij aan de stijging van de olieprijzen in de afgelopen week, aldus analisten.

Na maanden van consolidatie in een bandbreedte van hoog in de 60 tot laag in de 70 dollar, lijkt de oliemarkt nu weer bezig aan een rally. Volgens analisten van Sevens Report is de weg van de minste weerstand dan ook omhoog.

"De overvloed aan bullish fundamenteel nieuws in combinatie met de bullish details over de vraag naar olie in het wekelijkse EIA-rapport van woensdag ondersteunen allemaal een aanhoudende beweging hoger," zeiden de marktkenners.