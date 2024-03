Wall Street koerst lager

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen noteerden vrijdag lager met nog een paar uur handel te gaan. De S&P 500 daalde 0,7 procent op 5.115,72 punten, de Dow Jones index verloor 0,6 procent op 38.692,61 punten en de Nasdaq noteerde 1,0 procent lager op 15.973,16 punten.

De daling van de S&P 500 op vrijdag creëert voorlopig een bescheiden verlies op weekbasis voor de toonaangevende index.

De steun die de markt kreeg van de stijging van de zogenaamde Big Tech-aandelen in de afgelopen maanden begint af te brokkelen, zei marktstrateeg Anthony Saglimbene van Ameriprise.

Wall Street blijft ondertussen bezorgd over de hoge inflatie in de Verenigde Staten. Donderdag bleek dat de Amerikaanse producentenprijzen afgelopen maand harder zijn gestegen. De Amerikaanse tienjaarsrente steeg vrijdag naar 4,31 procent.

Volgens Bank Edmond de Rothschild zitten Amerikaanse aandelen in een zeepbel. "De AI-rage en de internetzeepbel hebben één ding gemeen: enorme winstgroeiverwachtingen. Maar het verschil vandaag is dat er in ieder geval al een beginnend winstmomentum is dat het enthousiasme rechtvaardigt", aldus investment officer Benjamin Melman. "Nvidia handelt rond een koers-winstverhoudingen van 36, een veeleisende waardering, maar geen onmogelijk doel voor een high-growth-stock", voegde hij toe.

Komende week komt de Federal Reserve met zijn rentebesluit. Wijzigingen worden niet verwacht maar de nieuwe dot plot en economische ramingen zijn voor de markt wel interessant.

"Hoewel er weinig vooruitzicht is op een onmiddellijke beleidswijziging, denkt de Federal Reserve dat het waarschijnlijk gepast is om de rente te verlagen en haar beleid later dit jaar meer neutraal te maken, aangenomen dat de cijfers meewerken", zeiden economen van ING in een vooruitblik.

"Het monetaire beleid is restrictief en wij zien ruimte voor de Fed om de rente dit jaar met 125 basispunten te verlagen, te beginnen in juni", aldus ING.

Het is vrijdag ook quadruple witching day, waarbij opties en futures op indices en individuele aandelen expireren. Dat kan voor extra volatiliteit zorgen.

Op macro-economisch vlak werd bekend dat de Empire State index in maart flink is gedaald, van -2,4 tot -20,9. Vooraf werd door economen gemiddeld gerekend op een stand van 7,0 negatief.

De Amerikaanse importprijzen stegen in februari met 0,3 procent, na een stijging met 0,8 procent een maand eerder. Deze stijging in februari is gelijk aan de verwachting van economen vooraf. De exportprijzen stegen met 0,8 procent op maandbasis.

Verder steeg de industriële productie in de VS in februari met 0,1 procent. Economen rekenden op een ongewijzigd productieniveau.

Het consumentenvertrouwen zoals gemeten door de Universiteit van Michigan daalde licht. De index voor het consumentenvertrouwen daalde van 76,9 naar 76,5.

"Na sterke stijgingen tussen november 2023 en januari 2024 is het consumentenvertrouwen gestabiliseerd", volgens Joanne Hsu van de Universiteit van Michigan.

De inflatieverwachting voor de komende 12 maanden stabiliseerde op 3,0 procent en de inflatieverwachting voor de komende 5 jaar kwam uit op 2,9 procent, ook gelijk aan het niveau eind februari.

De olieprijzen bereikten donderdag nog het hoogste niveau in 2024. Vrijdag werd WTI-olie iets goedkoper.

De euro/dollar noteerde vrijdagavond stabiel op 1,0885.

Bedrijfsnieuws

Groupon heeft in het vierde kwartaal, ondanks een lagere omzet, wel winst gemaakt en de resultaten waren beter dan verwacht. Dit bleek vrijdag uit cijfers van de online aanbieder van voordeelcoupons. Groupon meldde ook dat de liquiditeit is verbeterd. Het bedrijf twijfelt daardoor niet langer aan zijn voortbestaan. Het aandeel daalde vrijdag toch 30 procent.

Adobe noteerde 14 procent lager, nadat het softwarebedrijf donderdag met een omzetverwachting kwam voor het lopende kwartaal die achterbleef bij de verwachtingen.

American Vanguard wil in 2024 weer groeien. De producent van landbouwchemicaliën en systemen voor de afgifte van pesticiden noteerde 24 procent hoger.

Cardlytics steeg 64 procent, nadat het digitale advertentiebedrijf een beter dan verwachte vooruitblik gaf voor het lopende kwartaal.

Softwarebedrijf Smartsheet voorspelde donderdag een vertraging van de omzetgroei in het volgende fiscale jaar. Het aandeel verloor meer dan 6 procent.

Ulta Beauty voorziet een lager dan verwachte jaarwinst en zei dat het een groeivertraging in de schoonheidsindustrie verwacht. Het aandeel daalde ruim 4 procent.