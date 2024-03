Europese beurzen terughoudend het weekend in

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa zijn vrijdag overwegend lager geëindigd. De Stoxx Europe 600 index sloot 0,3 procent lager op 504,80 punten. De Duitse DAX daalde fractioneel bij een slotstand van 17.936,65 punten. De Franse CAC 40 sloot nipt in de plus op 8.164,35 punten. De Britse FTSE eindigde 0,2 procent in de min op 7.727,42 punten.

Op weekbasis wonnen de DAX en Stoxx Europe 600 wel terrein.

Het was vrijdag 'quadruple witching', waarbij opties en futures op indices en individuele aandelen expireerden. Dit zorgde voor meer volatiliteit.

Na de tegenvaller van donderdag met de Amerikaanse producentenprijzen, ziet IG beleggers vooral worstelen met de vraag wanneer de Federal Reserve de rente voor het eerst zal verlagen. Volgende week maakt de Fed zijn rentebesluit bekend, maar niemand houdt rekening met een verlaging.

De obligatierentes in zowel de VS als Europa liepen donderdag al op na het verschijnen van de producentenprijzen. Ook vrijdag steeg de Amerikaanse tienjaarsrente, net als de Duitse variant. De Duitse tienjaarsrente noteerde vrijdag rond het slot op 2,44 procent.

De index van eurostaatsobligaties staat dit jaar vooralsnog in de min, volgens Simon Wiersma van ING. "Aandelen presteren tot nu toe duidelijk beter en we verwachten dat dit nog wel even doorzet", aldus de investment manager.

De Franse inflatie kwam in februari zowel op jaar- als op maandbasis hoger uit dan eerder was berekend, zo bleek vrijdag uit de definitieve calculaties bij Insee, het Franse bureau voor de statistiek. De consumentenprijzen stegen met 3,0 procent op jaarbasis en 0,9 procent op maandbasis tegen respectievelijk met 2,9 en 0,8 procent in de eerste berekening en 3,1 procent en een daling met 0,2 procent een maand eerder.

Analist Corné van Zeijl van Cardano verwacht dat de ECB in juni de rente zal gaan verlagen, mede gezien de uitspraken van Klaas Knot gisteren. De economie in Europa staat er volgens Van Zeijl niet zo goed voor, terwijl de inflatie snel de goede kant op gaat. Dit biedt ruimte voor een renteverlaging, volgens de marktkenner.

De euro/dollar noteerde rond het Europese slot op 1,0890. WTI-olie sloot donderdag nog op het hoogste niveau dit jaar. Vrijdag daalde de olieprijs licht.

Bedrijfsnieuws

Aandelen van Europese autofabrikanten zaten vrijdag in de lift, net als financials. Halfgeleideraandelen stonden juist onder druk in Europa. Mogelijk hadden de chippers last van berichtgeving dat China fabrikanten van elektrische auto's aanmoedigt minder chips in het buitenland te kopen en meer Chinese chips in zijn auto's te stoppen. STMicroelectronics daalde 3,4 procent en Infineon 6,0 procent. ASML verloor 2,6 procent.

BNP Paribas overweegt een overname van het belang van het Chinese conglomeraat Fosun International in de Belgische verzekeraar Ageas. Fosun heeft een belang van ongeveer 10 procent in Ageas. Het aandeel Ageas sloot 1,7 procent hoger in Brussel en BNP Paribas steeg 1,6 procent in Parijs.

Swisscom gaat Vodafone Italia overnemen. De Zwitsers betalen voor de aandelen 8 miljard euro. Daarmee wordt Vodafone Italia gewaardeerd op 5,1 keer de EBITDA na leases. Swisscom verwacht met de acquisitie voor 600 miljoen euro aan synergievoordelen te kunnen realiseren. Swisscom sloot vrijdag 4,9 procent hoger in Zürich, Vodafone Group eindigde 5,7 procent in de plus in Londen.

Vonovia boekte door afwaarderingen een miljardenverlies in 2023. In het afgelopen jaar boekte het Duitse vastgoedbedrijf een verlies van bijna 6,8 miljard euro. Dat betekende een vertienvoudiging van het verlies in 2022. Het aandeel Vonovia sloot bijna 11 procent lager in Frankfurt. Sectorgenoot Unibail-Rodamco-Westfield daalde 1,7 procent in Parijs.

Salzgitter gaf een redelijk positieve outlook af volgens analisten van Citi en wist de schuld terug te dringen. Het aandeel daalde licht.

ING verlaagde het advies voor Ahold Delhaize van Kopen naar Houden met een koersdoelverlaging van 32,50 naar 29,00 euro. Het aandeel sloot in Amsterdam licht lager.

Wall Street

De Amerikaanse beurzen noteerden rond het Europese slot tot een procent in het rood.