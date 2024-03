ASML trekt AEX in het rood

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is vrijdag met verlies gesloten, met ASML als grootste daler.

De AEX index daalde 0,8 procent tot 851,78 punten, terwijl de AMX een verlies van 0,4 procent liet optekenen.

Vandaag was het ook optie-expiratie op het Damrak. In aanloop naar de expiratie kwam de AEX onder druk te staan, om na de expiratie iets te herstellen, aldus handelaar Bert van der Pol van Today's Group. Toch sloot de AEX uiteindelijk op het laagste punt van de dag.

De tegenvallende Amerikaanse inflatiecijfers van eerder in de week, zowel de consumenten- als de producentenprijzen zijn in februari harder gestegen dan verwacht, blijven het sentiment domineren, evenals de vraag wanneer de Fed zal gaan beginnen met het verlagen van de rente.

"De Amerikaanse groei-, werkgelegenheids- en inflatiedata zijn 'too hot' voor de Fed om een renteverlaging te overwegen", zei ING vooruitblikkend op de Fed-beleidsvergadering van volgende week. "Er zijn mensen die denken dat de Fed de rente wellicht verder moet verhogen, maar wij zien dit niet gebeuren. Wij, net als de markt, denken dat de volgende stap een verlaging is, hoogstwaarschijnlijk in juni", aldus ING.

Fed-voorzitter Jerome Powell suggereerde tenslotte onlangs dat de centrale bank er steeds meer vertrouwen in krijgt dat het juiste moment nadert om het restrictieve monetaire beleid terug te schalen.

Uit Frankrijk kwam het nieuws dat de Franse consumentenprijzen is februari op jaarbasis met 3,0 procent zijn gestegen. Op maandbasis stegen de prijzen met 0,9 procent. De Amerikaanse importprijzen stegen in februari conform de verwachting met 0,3 procent. De Empire State-index daalde hard in maart en de industriële productie steeg in februari slechts fractioneel. Het vertrouwen van Amerikaanse consumenten is in maart verder gedaald, zo bleek uit cijfers van de Universiteit van Michigan.

Olie noteerde vrijdag 0,1 procent lager op 81,16 dollar per vat.

De euro/dollar noteerde op 1,0890. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0882 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,0881 op de borden.

Stijgers en dalers

In de Amsterdamse hoofdgraadmeter sloten 9 van de 25 aandelen in het groen, aangevoerd door ABN AMRO met een winst van 0,9 procent. ASR won 0,6 procent en ING steeg 0,4 procent. Barclays gaf vanochtend een koersdoelverhoging voor ING.

Ahold Delhaize sloot 0,5 procent lager, nadat ING het aandeel van de kooplijst haalde. ING verwacht niet dat Ahold Delhaize beter zal presteren dan sectorgenoten, daarbij wijzend op de zwakke prestaties in de VS.

Philips werd 2,5 procent goedkoper. Indexzwaargewicht ASML was met een verlies van 2,6 procent de sterkste daler.

In de AMX won Basic-Fit 0,3 procent, na de koersval van ruim 15 procent op donderdag, in reactie op de cijfers die de fitnessketen toen presenteerde. Aperam ging aan kop met een winst van 1,5 procent, terwijl Allfunds onderaan bungelde en 2,2 procent inleverde.

In de AScX steeg Pharming 3,9 procent. Vivoryon steeg 0,9 procent. Vivoryon ziet een aantal commissarissen per direct vertrekken. TomTom was met een verlies van 2,6 procent de sterkste daler.

Sif steeg 0,8 procent. De funderingsspecialist presteerde in 2023 conform de eigen verwachting, maar waarschuwde ook voor tegenwind in 2024. ING noemde de outlook voor dit jaar flink lager dan zijn eigen taxaties.

Ebusco verloor 1,7 procent ondanks een nieuwe opdracht uit Zwitserland.

DNB Asset Management heeft voor het eerst een belang in Envipco gemeld. Het aandeel steeg 8,3 procent.

Tussenstanden Wall Street

Rond het slot van de Amsterdamse beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 0,8 procent lager op 5.111,65 punten. De Dow Jones index daalde 0,5 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde 1,1 procent in het rood.