Media: Beijing wil meer Chinese chips in elektrische auto's Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) China dringt er bij fabrikanten van elektrische auto's op aan om minder buitenlandse chips te gebruiken, maar te kiezen voor chips die in China worden gemaakt. Dit meldde persbureau Bloomberg op basis van bronnen. Het Chinese ministerie van Industrie en Informatietechnologie zou volgens deze bronnen fabrikanten van elektrische auto's, zoals BYD en Geely Automobile, stilletjes hebben verzocht om hun aankopen bij lokale autochipfabrikanten scherp te verhogen. Met deze stap wil China de afhankelijkheid van Westerse chips verkleinen en de Chinese productie stimuleren. Het ministerie legde Chinese autofabrikanten eerder al een informeel doel op om in 2025 een vijfde van hun chips lokaal in te kopen. Maar de Chinese toezichthouder zou volgens Bloomberg ontevreden zijn over het tempo waarin dit gebeurt. Tegelijk komt Washington met steeds strengere exportsancties om de Chinese chipindustrie tegen te werken. Nvidia, NXP Semiconductor, Renesas Electronics en Texas Instruments zijn belangrijke buitenlandse producenten van chips voor Chinese elektrische auto’s. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.