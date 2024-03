Wall Street koerst af op licht hogere opening

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen stevenen vrijdag af op een licht hogere opening. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteerden ruim een half uur voor de openingsbel tot 0,1 procent in het groen.

De Amerikaanse aandelenmarkten lijken zich daarmee, ondanks de aanhoudende zorgen over de inflatie, te herpakken na het lagere slot van donderdag, terwijl beleggers proberen in te schatten wanneer de Federal Reserve de rente zal gaan verlagen.

Donderdag bleek uit cijfers van het Amerikaanse ministerie van Arbeid dat de producentenprijzen in februari op maandbasis zijn gestegen met 0,6 procent, na een stijging met 0,3 procent in januari. Op jaarbasis bedroeg de inflatie 1,6 procent.

Investeringshuis Edmond de Rothschild heeft zijn blootstelling aan Amerikaanse treasuries teruggeschroefd, omdat het verwacht dat het risico op inflatie in de VS groter is dan in Europa, zei investment officer Benjamin Melman.

Hij zei dat Amerikaanse aandelen in een zeepbel zitten. "De AI-rage en de internetzeepbel hebben één ding gemeen: enorme winstgroeiverwachtingen. Maar het verschil vandaag is dat er in ieder geval al een beginnend winstmomentum is dat het enthousiasme rechtvaardigt", aldus Melman. "Nvidia handelt rond een koers-winstverhouding van 36, een veeleisende waardering, maar geen onmogelijk doel voor een high-growth-stock", voegde hij toe.

Voorbeurs werd op macro-economisch vlak bekend dat de importprijzen in februari met 0,3 procent zijn gestegen, wat in lijn was met de verwachtingen.

De Empire State-index daalde van -2,4 in februari naar -20,9 in maart.

Later op de dag volgen de industriële productie en het consumentenvertrouwen.

Olie noteerde vrijdag 0,6 procent lager op 80,79 dollar per vat. Dit nadat gisteren de prijzen de hoogste niveaus van 2024 bereikten.

De euro/dollar noteerde op 1,0889. Bij aanvang van de handelsdag in Europa bewoog het muntpaar nog op 1,0882 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,0881 op de borden.

Bedrijfsnieuws

Adobe noteerde voorbeurs ruim 11,0 procent lager, nadat het softwarebedrijf donderdag een omzetoutlook afgaf voor het lopende kwartaal die achterbleef bij de verwachtingen.

Groupon steeg voorbeurs ruim 4,0 procent, na beter dan verwachte kwartaalcijfers. Het concern wist het afgelopen kwartaal het verlies om te buigen in winst, ondanks een lagere omzet. Ook benadrukte het bedrijf dat de toegenomen liquiditeit de zorgen over de bedrijfscontinuïteit wegneemt.

American Vanguard zei er in 2024 naar te streven om terug te keren naar groei. De Amerikaanse producent van landbouwchemicaliën en systemen voor de afgifte van pesticiden noteerde voorbeurs ruim 20,0 procent hoger.

Crypto-aandelen daalden vrijdag vanwege een daling van de Bitcoin, nadat deze eerder in de week naar een recordhoogte steeg en boven de 72.000 dollar uitkwam. Coinbase daalde circa 4,4 procent, MicroStrategy verloor 2,8 procent en Marathon Digital noteerde 3,4 procent hoger.

Cardlytics steeg voorbeurs ruim 40,0 procent, nadat het digitale advertentiebedrijf een beter dan verwachte vooruitblik gaf voor het lopende kwartaal.

Smartsheet voorspelde donderdag een vertraging van de omzetgroei in het volgende fiscale jaar. Het aandeel verloor voorbeurs circa 10,0 procent.

Ulta Beauty voorziet een lager dan verwachte jaarwinst en zei dat het een groeivertraging in de schoonheidsindustrie verwacht. Het aandeel verloor voorbeurs ruim 7,0 procent.

Slotstanden

De toonaangevende S&P 500 index sloot donderdag 0,3 procent lager op 5.150,48 punten. De Dow Jones index eindigde 0,4 procent in het rood op 38.905,66 punten en technologiebeurs Nasdaq daalde 0,3 procent tot 16.128,53 punten.