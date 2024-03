Valuta: euro in de min

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde vrijdag zichtbaar lager dan een etmaal eerder, in afwachting van vier Amerikaanse macropublicaties en de toespraak van ECB-bestuurder Philip Lane vanmiddag.

"De dollar kreeg donderdag de wind in de zeilen na de tegenvallende producentenprijzen in de VS", aldus valutahandelaar Paul Erdmann van valutabroker Ebury vrijdag tegen ABM Financial News. "We zien dat de kans dat de Fed in juni de rente verlaagt, is gedaald van circa 90 procent naar ongeveer 70 procent vandaag. De markt zal de komende tijd zeer gespitst zijn op Amerikaanse inflatiedata in het bijzonder. Voor vandaag zal dat ook het geval zijn, ofschoon we voor nu niet op al te veel beweging meer rekenen. Zo pittig is de macroagenda van vrijdag niet", aldus Erdmann.

Na vandaag verschuift de aandacht naar volgende week dinsdag tot en met donderdag met rentebesluiten van de Bank of Japan, de Fed en Bank of England en de inkoopmanagersindices.

Fed-voorzitter Jerome Powell stelde onlangs meer zekerheid te willen dat de inflatie inderdaad daalt naar het gewenste niveau. Tegen de verwachtingen in liepen de producentenprijzen in februari op, nadat de consumentenprijzen eerder deze week ook al teleurstelden. Tegen de traditie in hadden de producentenprijzen nu wel invloed op de valutamarkt, gezien de scherpe stijging van de dollar.

De Franse inflatie kwam in februari zowel op jaar- als op maandbasis hoger uit dan eerder was berekend, zo bleek vrijdag uit de definitieve calculaties bij Insee, het Franse bureau voor de statistiek. De prijzen stegen nu met 3,0 procent op jaarbasis en 0,9 procent op maandbasis tegen respectievelijk met 2,9 en 0,8 procent in de eerste berekening en met 3,1 procent en een daling met 0,2 procent een maand eerder. De cijfers lijken vrijdag de euro enige steun te verschaffen.

De centrale bank van China, de People's Bank of China, heeft vrijdag de rente ongemoeid gelaten. De bank hield daarmee de zogeheten medium-term lending rate op 2,5 procent. Daarnaast werd er door de bank 387 miljard yuan in de economie gepompt.

Vanmiddag staan in de VS nog de importprijzen, de Empire State index, de industriële productie en het voorlopige consumentenvertrouwen van de universiteit van Michigan op het menu. In dat laatste rapport zitten ook weer inflatiecijfers.

De euro noteerde vrijdag op 1,0899 dollar. De Europese munt noteerde op 0,8547 Britse pond. Het Britse pond noteerde vlak op 1,2752 dollar. De dollar kostte vrijdag 7,1950 yuan, een onveranderde notering.