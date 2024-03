Europese beurzen hoger rond middaguur Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden vrijdag hoger, na gisteren opnieuw een tegenvallend inflatiecijfer uit de VS. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde vrijdag rond het middaguur een plus van 0,3 procent op 507,90 punten. De Duitse DAX liet een stijging zien van 0,4 procent naar 17.991,35 punten. De Franse CAC 40 noteerde een winst van 0,4 procent met een stand van 8.192,65 punten. De Britse FTSE noteerde vlak op 7.744,67 punten. Na de tegenvaller van donderdag met de Amerikaanse producentenprijzen, ziet IG beleggers vooral worstelen met de vraag wanneer de Fed de rente voor het eerst zal verlagen. Volgende week is er een rentebesluit van de Fed, maar niemand houdt rekening met een verlaging. De Franse inflatie kwam in februari zowel op jaar- als op maandbasis hoger uit dan eerder was berekend, zo bleek vrijdag uit de definitieve calculaties bij Insee, het Franse bureau voor de statistiek. De prijzen stegen met 3,0 procent op jaarbasis en 0,9 procent op maandbasis tegen respectievelijk met 2,9 en 0,8 procent in de eerste berekening en met 3,1 procent en een daling met 0,2 procent een maand eerder. De lijst van Amerikaanse macrodata omvat voor vrijdag de importprijzen, de Empire State index, de industriële productie en het consumentenvertrouwen van de universiteit van Michigan, waarin ook de inflatieverwachtingen worden meegenomen. Verder houdt ECB-bestuurder Philip Lane een toespraak. Olie werd vrijdag goedkoper. Een april-future West Texas Intermediate noteerde 0,6 procent in het rood op 81,25 dollar, terwijl voor een mei-future Brent 84,91 dollar werd betaald, een daling van eveneens 0,6 procent. De euro/dollar noteerde op 1,0893. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0878 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,0888 op de borden. Bedrijfsnieuws BNP Paribas overweegt een mogelijke overname van het belang van het Chinese conglomeraat Fosun International in de Belgische verzekeraar Ageas. Fosun heeft een belang van ongeveer 10 procent in Ageas. Het aandeel Ageas noteerde 0,8 procent hoger en BNP Paribas 0,5 procent. Swisscom gaat Vodafone Italia overnemen. De Zwitsers betalen voor de aandelen 8 miljard euro. Daarmee wordt Vodafone Italia gewaardeerd op 5,1 keer de EBITDA na leases. Swisscom verwacht met de acquisitie voor 600 miljoen euro aan synergievoordelen te kunnen realiseren. Swisscom noteerde 3,0 procent hoger, Vodafone Group 3,3 procent. Vonovia boekte door afwaarderingen een miljardenverlies in 2023. In het afgelopen jaar boekte het Duitse vastgoedbedrijf een verlies van bijna 6,8 miljard euro. Dat betekende een vertienvoudiging van het verlies in 2022. Het aandeel Vonovia noteerde 6,3 procent lager. Salzgitter gaf een redelijk positieve outlook af volgens analisten van Citi en wist de schuld terug te dringen. De koers noteerde 1,9 procent lager. ING verlaagde het advies voor Ahold Delhaize van Kopen naar Houden met een koersdoelverlaging van 32,50 naar 29,00 euro. De koers noteerde toch 1,3 procent lager. Futures Wall Street De Amerikaanse beurzen gaan vrijdag naar verwachting een hogere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,2 procent in het groen. De toonaangevende S&P 500 index sloot donderdag 0,3 procent lager op 5.150,48 punten, de Dow Jones index verloor 0,4 procent op 38.905,66 punten en de Nasdaq noteerde 0,3 procent lager op 16.128,53 punten. Bron: ABM Financial News

