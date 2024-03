AEX blijft dicht bij huis, cijfers Sif goed ontvangen

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste vrijdagochtend licht lager. Rond de klok van half twaalf verloor de AEX 0,1 procent op 857,86 punten.

Beleggers kauwen na op de tegenvallende Amerikaanse inflatiecijfers eerder deze week en proberen te bepalen wat dit betekent voor de eerste renteverlaging door de Federal Reserve.

Ook investment manager Simon Wiersma van ING verwacht dat de rentedalingen in de VS even op zich zullen laten wachten. Echter, de bank verwacht nog steeds dat de Fed in juni in actie zal komen, net als de ECB.

Analist Corné van Zeijl van Cardano verwacht ook dat de ECB in juni de rente zal gaan verlagen, mede gezien de uitspraken van Klaas Knot gisteren. De economie in Europa staat er volgens Van Zeijl niet zo goed voor, terwijl de inflatie snel de goede kant op gaat en zo ruimte bied voor een renteverlaging.

Van Zeijl ziet echter ook verschillen met de VS, waar de inflatie taaier is en de verwachtingen dit jaar qua renteverlagingen zijn afgenomen. Hoewel veel consumenten hebben geprofiteerd van de lage rentes met onder andere langlopende hypotheken, is het een ander verhaal voor de variabele rentes op bijvoorbeeld creditcards en verzekeringen. Van Zeijl gaf ook aan dat het voor de Fed erg lastig wordt om de rente te verlagen als de inflatie op dit niveau blijft, terwijl de gemiddelde consument toch wel financieel op zijn tandvlees begint te lopen.

Volgende week komt de Fed weer bijeen en zal de markt gespitst zijn op eventuele hints van voorzitter Jerome Powell omtrent het te volgen rentepad.

Vrijdag bleek in Frankrijk dat de consumentenprijzen in februari sterker gestegen zijn dan eerder berekend. Op jaarbasis stegen de consumentenprijzen met 3,0 procent tegen een voorlopige berekening van 2,9 procent. In januari stegen de Franse prijzen met 3,1 procent.

De olieprijzen deden een stapje terug, nadat gisteren nog de hoogste niveaus van 2024 werden bereikt. De prijs voor een vat Brent olie daalde vrijdag 0,5 procent naar 85,01 dollar.

Ook de rentes beleven dichtbij huis en de dollar steeg fractioneel naar 1,0898.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdaandelen ging Adyen aan kop met een koerswinst van 1,3 procent. ING steeg 0,9 procent. De bank kon rekenen op een koersdoelverhoging van Barclays. Shell won 0,6 procent.

Ahold Delhaize was met een verlies van 1,3 procent de grootste daler, nadat ING het aandeel van de kooplijst haalde. Philips werd 1,1 procent goedkoper.

In de AMX won Aperam 1,3 procent. Basic-Fit won 0,3 procent, na de koersval van ruim 15 procent op donderdag, in reactie op de cijfers die de fitnessketen toen presenteerde.

Inpost daalde met 1,7 procent.

In de AScX won Sif bijna 4 procent. De funderingsspecialist presteerde in 2023 conform de eigen verwachting, maar waarschuwde ook voor tegenwind in 2024. ING noemde de outlook voor dit jaar flink lager dan zijn eigen taxaties.

Ebusco verloor 0,5 procent ondanks een nieuwe opdracht uit Zwitserland.

Vivoryon moest 2,5 procent prijsgeven. Een deel van de raad van commissarissen is opgestapt.

DNB Asset Management heeft voor het eerst een belang in Envipco gemeld. Het aandeel steeg ruim 9 procent.