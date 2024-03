Koersverlies voor Vonovia Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Het aandeel Vonovia daalde vrijdag hard, na de jaarcijfers en een aanpassing van het dividendbeleid. In 2023 boekte het Duitse vastgoedbedrijf een verlies van bijna 6,8 miljard euro. Dat betekende een vertienvoudiging van het verlies in 2022. Ook was het verlies daarmee veel groter dan de 5,6 miljard euro waarop analisten volgens Visible Alpha mikten. Vonovia moest flink afwaarderen op de vastgoedportefeuille. Wel waren de afwaarderingen in de tweede jaarhelft met 4,2 procent kleiner dan de 6,6 procent in de eerste zes maanden. Voor 2024 rekent Vonovia op een aangepaste EBITDA van 2,55 tot 2,65 miljard euro. Over 2023 keert Vonovia een dividend uit van 0,90 euro per aandeel. Dat is circa 6 procent meer dan in 2022. Het aandeel Vonovia verloor vrijdag bijna 7 procent. Bron: ABM Financial News

