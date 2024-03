Beursblik: ING haalt Ahold Delhaize van de kooplijst Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Ahold Delhaize

(ABM FN-Dow Jones) ING heeft het advies voor Ahold Delhaize verlaagd van Kopen naar Houden met een koersdoelverlaging van 32,50 naar 29,00 euro. Dit bleek vrijdag uit een analistenrapport van de bank. ING verwacht niet dat Ahold Delhaize beter zal presteren dan sectorgenoten, daarbij wijzend op de zwakke prestaties in de VS. Ook boekt Ahold een lager rendement op het geïnvesteerde kapitaal dan sectorgenoten. Op het nieuwe koersdoel wordt Ahold gewaardeerd in lijn met sectorgenoten, ondanks, zo voegde ING toe, de lagere samengestelde jaarlijkse groei van de aangepaste EBIT met 4,9 procent in de komende jaren. De sectorgenoten zitten gemiddeld op een groei van 6,0 procent. Ahold Delhaize deed het in de VS met Stop&Shop en online slechter dan de markt. Waar Ahold online met 6,3 procent groeide, groeide Walmart met meer dan 20 procent, benadrukte de bank. ING verwacht dat de moeilijke omstandigheden in 2024 aanhouden. ING kijkt al uit naar de beleggersdag die Ahold in mei organiseert. De onderneming presenteert dan een nieuwe strategie. ING ziet op dit moment weinig aanjagers voor de aandelenkoers van Ahold Delhaize, mede vanwege de beperkte ruimte die de balans biedt. Inclusief aandeleninkopen rekent ING op een dividendrendement van 8 procent tussen 2024 en 2026. Carrefour en Tesco bieden 16 en 9 procent, aldus de consensus. Het aandeel Ahold Delhaize noteerde vrijdag op een licht lager Damrak 1,5 procent lager op 27,30 euro. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.